Shaarli הוא שירות סימניות אישי ומינימליסטי שתוכנן כתחליף באירוח עצמי ל-del.icio.us המקורי. הוא מאחסן כל סימנייה בקובץ PHP שטוח יחיד — ללא שרת מסד נתונים, ללא מיגרציות, ללא שדרוגי סכימה — ומציג פיד נקי בסדר כרונולוגי הפוך של קישורים, הערות ועדכונים בסגנון מיקרו-בלוג שתוכלו לשמור כציבוריים, פרטיים, או לשלב לפי פריט.

אירוח עצמי של Shaarli על ה-VPS שלכם מעניק לכם ארכיון קישורים פרטי תחת הדומיין שלכם, פיד RSS/Atom של השיתופים שלכם, מערכת הערות ידידותית ל-Markdown, ובוקמרקלט (bookmarklet) בתוספת API נייד שהופכים כל דפדפן או אפליקציה ליעד שמירה בלחיצה אחת. כל המערכת היא קונטיינר PHP יחיד המגובה בקובץ JSON — גיבויים הם העתקה של קובץ יחיד.