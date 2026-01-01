התקינו Shaarli בלחיצה אחת.
שירות סימניות אישי, מינימליסטי ומהיר במיוחד, המאחסן הכל במסד נתונים יחיד מסוג flat-file — ללא צורך ב-SQL.
בחרו תוכנית VPS עבור Shaarli
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Shaarli
Shaarli הוא שירות סימניות אישי ומינימליסטי שתוכנן כתחליף באירוח עצמי ל-del.icio.us המקורי. הוא מאחסן כל סימנייה בקובץ PHP שטוח יחיד — ללא שרת מסד נתונים, ללא מיגרציות, ללא שדרוגי סכימה — ומציג פיד נקי בסדר כרונולוגי הפוך של קישורים, הערות ועדכונים בסגנון מיקרו-בלוג שתוכלו לשמור כציבוריים, פרטיים, או לשלב לפי פריט.
אירוח עצמי של Shaarli על ה-VPS שלכם מעניק לכם ארכיון קישורים פרטי תחת הדומיין שלכם, פיד RSS/Atom של השיתופים שלכם, מערכת הערות ידידותית ל-Markdown, ובוקמרקלט (bookmarklet) בתוספת API נייד שהופכים כל דפדפן או אפליקציה ליעד שמירה בלחיצה אחת. כל המערכת היא קונטיינר PHP יחיד המגובה בקובץ JSON — גיבויים הם העתקה של קובץ יחיד.
פיצ'רים עיקריים של Shaarli
אחסון קבצים שטוחים
סימניות חיות במאגר נתונים יחיד של PHP ללא שרת מסד נתונים להתקנה, כוונון או גיבוי — העתיקו את הקובץ ויהיה לכם את הארכיון שלכם.
זרם כרונולוגי הפוך
כל סימנייה, פתק או פוסט מיקרו-בלוג נוחתים בציר זמן מסודר אחד עם תגיות, חיפוש בטקסט מלא ובקרות פרטיות לכל קישור.
RSS ו-Atom פידים
פידים מובנים של RSS ו-Atom הופכים את ה-Shaarli שלך לבלוג קישורים ציבורי או למקור קורא פידים פרטי — עובד עם כל אפליקציית קורא.
Bookmarklet ו-REST API
שמרו קישורים מכל דפדפן באמצעות הבוקמרקלט המצורף, או דחפו מאפליקציות מובייל ודסקטופ באמצעות ה-REST API המוקלד.
הערות Markdown
כתבו הערות ארוכות יותר ופוסטים במיקרובלוג ב-Markdown לצד סימניות, עם אפשרות לנראות ציבורית לשיתוף.
טביעת רגל קלה
קונטיינר PHP יחיד ללא שרת מסד נתונים פועל בנוחות בתוכניות ה-VPS הקטנות ביותר, מבלי להתחרות עם אפליקציות אחרות על משאבים.
למה להריץ את Shaarli על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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