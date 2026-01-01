Apache Hop (Hop Orchestration Platform) הוא פרויקט קוד פתוח לשילוב ותזמור נתונים, שפותח והושלם ב-Apache Software Foundation כיורש המודרני של Pentaho Data Integration (Kettle). הוא מאפשר למהנדסי נתונים לעצב באופן ויזואלי צינורות עבודה ותהליכים שמזיזים ומשנים נתונים בין קבצים, מסדי נתונים, תורי הודעות, מחסני נתונים בענן, וממשקי API של SaaS ללא כתיבת קוד מותאם אישית.

תבנית זו פורסת את Hop Web, הגרסה מבוססת הדפדפן של ממשק המשתמש של Hop, הפועלת על Apache Tomcat. אירוח עצמי של Hop ב-VPS שלכם שומר על כל מחרוזת חיבור, אישור, ומערך נתונים ביניים בתשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לפי משתמש, לפי צינור עבודה, או לפי נפח שורות, הנפוצות בפלטפורמות ETL מסחריות.