פרוסו את Apache Hop בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת תזמור נתונים ויזואלית בקוד פתוח לעיצוב צינורות ותהליכי עבודה שפועלים בכל מקום.
בחרו תוכנית VPS עבור Apache Hop
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Apache Hop
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) הוא פרויקט קוד פתוח לשילוב ותזמור נתונים, שפותח והושלם ב-Apache Software Foundation כיורש המודרני של Pentaho Data Integration (Kettle). הוא מאפשר למהנדסי נתונים לעצב באופן ויזואלי צינורות עבודה ותהליכים שמזיזים ומשנים נתונים בין קבצים, מסדי נתונים, תורי הודעות, מחסני נתונים בענן, וממשקי API של SaaS ללא כתיבת קוד מותאם אישית.
תבנית זו פורסת את Hop Web, הגרסה מבוססת הדפדפן של ממשק המשתמש של Hop, הפועלת על Apache Tomcat. אירוח עצמי של Hop ב-VPS שלכם שומר על כל מחרוזת חיבור, אישור, ומערך נתונים ביניים בתשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לפי משתמש, לפי צינור עבודה, או לפי נפח שורות, הנפוצות בפלטפורמות ETL מסחריות.
פיצ'רים עיקריים של Apache Hop
מעצב Pipeline חזותי
עורך גרירה ושחרור עם 200+ טרנספורמציות ופעולות המכסים קבצים, מסדי נתונים, ה-APIs, תורי הודעות ובדיקות איכות נתונים — אין צורך ב-Java או ב-Python כדי לבנות צינורות ייצור.
GUI מבוסס-דפדפן
אותה חווית ממשק משתמש (GUI) של Hop כמו בלקוח שולחן העבודה, מסופקת דרך Tomcat כך שצוותים יוכלו לעצב צינורות נתונים מכל דפדפן ללא התקנות Java מקומיות.
ביצוע בלתי תלוי במנוע
תכננו פעם אחת והריצו צינורות נתונים על מנוע Hop המובנה, Apache Spark, Apache Flink, או Google Cloud Dataflow דרך הפשטת ה-runner של Apache Beam.
זרימות עבודה מבוססות מטא-דאטה
שימוש חוזר בחיבורים, תצורות הרצה, תבניות Pipeline ו-Unit Tests כאובייקטי מטא-דאטה מהשורה הראשונה שנבדקים לתוך Git לצד הגדרות ה-Pipeline.
שושלת נתונים מובנית
כל טרנספורמציה מתעדת קלטים, פלטים ומיפויי שדות, כך שאנליסטים יכולים לעקוב אחר עמודה בחזרה לקובצי המקור או לטבלאות שלה לאורך תהליכי עבודה מורכבים מרובי שלבים.
למה להריץ את Apache Hop על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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