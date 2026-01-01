התקינו את Downtify בלחיצה אחת.
מוריד מוזיקה שמביא אודיו מיוטיוב באמצעות קישורי ספוטיפיי, מתייג קבצים באופן אוטומטי עם מטא-דאטה, עטיפת אלבום ומילים.
בחרו תוכנית VPS עבור Downtify
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Downtify
Downtify היא אפליקציית הורדת מוזיקה באירוח עצמי המגשרת בין המטא-דאטה העשיר של Spotify לספריית האודיו של YouTube. הדביקו כל קישור של Spotify — שיר בודד, אלבום או פלייליסט שלם — ו-Downtify תאחזר את האודיו ותעשיר את הקובץ המתקבל עם עטיפת אלבום, מידע על אמן, מספרי רצועות, מילים ותגי ז'אנר באופן אוטומטי.
ממשק האינטרנט מינימלי בכוונה: שלחו כתובת URL, קבלו קובץ אודיו מתויג במלואו. קבצים שהורדו נשמרים בנפח אחסון קבוע, מה שמקל על שילוב האוסף עם כל מנהל ספריית מדיה. התראות שולחן עבודה מתריעות לכם כאשר הורדות גדולות מסתיימות. אירוח עצמי מעניק לכם שליטה מלאה על ספריית המוזיקה שלכם ללא תלות בזמינות סטרימינג או בתשלום לפי השמעה.
פיצ'רים עיקריים של Downtify
הורדות קישורי Spotify
מקבל כתובות URL של Spotify עבור רצועות בודדות, אלבומים ופלייליסטים, ואז מאחזר באופן אוטומטי את האודיו התואם מ-YouTube.
תיוג מטא-דאטה אוטומטי
מטמיע עטיפת אלבום, מילים, פרטי אמן, מספרי רצועות ותגיות ז'אנר בכל קובץ שהורדתם לארגון נקי של הספרייה.
תמיכה בפלייליסטים באצווה
מוריד אלבומים ופלייליסטים שלמים בפעולה אחת, תוך טיפול בניהול תורים ומעקב התקדמות ברקע.
התראות דסקטופ
מתריע בפניכם כאשר ההורדות מסתיימות, כך שתוכלו להמשיך בעבודה אחרת בזמן שאצוות גדולים מעובדים.
אחסון קבוע
שומר את כל ההורדות לנפח ייעודי ששורד הפעלות מחדש של קונטיינרים ומשתלב עם כלי ספריית מדיה חיצוניים.
למה להריץ את Downtify על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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