Downtify היא אפליקציית הורדת מוזיקה באירוח עצמי המגשרת בין המטא-דאטה העשיר של Spotify לספריית האודיו של YouTube. הדביקו כל קישור של Spotify — שיר בודד, אלבום או פלייליסט שלם — ו-Downtify תאחזר את האודיו ותעשיר את הקובץ המתקבל עם עטיפת אלבום, מידע על אמן, מספרי רצועות, מילים ותגי ז'אנר באופן אוטומטי.

ממשק האינטרנט מינימלי בכוונה: שלחו כתובת URL, קבלו קובץ אודיו מתויג במלואו. קבצים שהורדו נשמרים בנפח אחסון קבוע, מה שמקל על שילוב האוסף עם כל מנהל ספריית מדיה. התראות שולחן עבודה מתריעות לכם כאשר הורדות גדולות מסתיימות. אירוח עצמי מעניק לכם שליטה מלאה על ספריית המוזיקה שלכם ללא תלות בזמינות סטרימינג או בתשלום לפי השמעה.