Pgweb הוא דפדפן מסדי נתונים PostgreSQL מודרני וחוצה פלטפורמות, שנבנה באמצעות Go ומופץ כקובץ בינארי יחיד ללא תלויות חיצוניות כלל. הוא מספק ממשק אינטרנט נקי לעיון בסכמות, הרצת שאילתות SQL מותאמות אישית וייצוא נתונים — ללא המורכבות של חבילות ניהול מסדי נתונים מסורתיות.

פריסת Pgweb ב-VPS שלכם מעניקה לכל הצוות שלכם דפדפן מסדי נתונים מרכזי וזמין תמיד, מאובטח באמצעות אימות בסיסי של HTTP. הוא פועל לצד מופעי PostgreSQL שלכם ברשת פרטית, ומספק גישת שאילתות אד-הוק בטוחה מבלי לחשוף פרטי התחברות גולמיים למסד הנתונים למפתחים.