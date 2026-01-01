התקינו Pgweb בלחיצה אחת.
דפדפן PostgreSQL קל משקל מבוסס ווב, ללא תלויות, לחקירת מסדי נתונים מיידית מכל דפדפן מודרני.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Pgweb
Pgweb הוא דפדפן מסדי נתונים PostgreSQL מודרני וחוצה פלטפורמות, שנבנה באמצעות Go ומופץ כקובץ בינארי יחיד ללא תלויות חיצוניות כלל. הוא מספק ממשק אינטרנט נקי לעיון בסכמות, הרצת שאילתות SQL מותאמות אישית וייצוא נתונים — ללא המורכבות של חבילות ניהול מסדי נתונים מסורתיות.
פריסת Pgweb ב-VPS שלכם מעניקה לכל הצוות שלכם דפדפן מסדי נתונים מרכזי וזמין תמיד, מאובטח באמצעות אימות בסיסי של HTTP. הוא פועל לצד מופעי PostgreSQL שלכם ברשת פרטית, ומספק גישת שאילתות אד-הוק בטוחה מבלי לחשוף פרטי התחברות גולמיים למסד הנתונים למפתחים.
פיצ'רים עיקריים של Pgweb
אפס תלויות
פריסה בינארית יחידה פירושה שתוכלו להתחיל לגלוש במסדי נתונים של PostgreSQL תוך שניות, ללא צורך בספריות זמן ריצה או חבילות מערכת.
תמיכה בריבוי הפעלות
התחברו ועברו בין מסדי נתונים מרובים של PostgreSQL בו-זמנית, מה שמקל על השוואת נתונים בין סביבות שונות.
ייצוא נתונים
ניתן לייצא טבלה ותוצאות שאילתה ישירות ל-CSV, JSON, או XML לצורך ניתוח בגיליונות אלקטרוניים וכלי בינה עסקית.
חיבורי מנהרת SSH
התחברו בצורה מאובטחת למסדי נתונים מרוחקים דרך מנהרות SSH מבלי לחשוף פורטים של PostgreSQL באופן ציבורי או לשנות כללי חומת אש.
היסטוריית שאילתות
עוקב אוטומטית אחר פקודות שבוצעו בעבר, כך שתוכלו לשלוף במהירות ולעשות שימוש חוזר בשאילתות מורכבות מבלי להקליד אותן מחדש.
למה להריץ את Pgweb על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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