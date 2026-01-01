Gotenberg הוא API HTTP חסר-מצב, ממוקד-מפתחים, ליצירת קובצי PDF והמרת מסמכים. בנוי על **Chromium** ו-**LibreOffice**, הוא ממיר דפי **HTML**, **Markdown**, כתובות **URL**, מסמכי **Word**, גיליונות אלקטרוניים של **Excel** ועוד לקובצי **PDF** באמצעות קריאת **API** אחת — ללא ספריות לקוח, ללא תלויות התקנה, וללא מצב לניהול בין בקשות.

אירוח עצמי של **Gotenberg** על ה-**VPS** שלכם שומר על עיבוד המסמכים בתוך התשתית שלכם, מבטל עמלות **SaaS** לפי המרה, מסיר חששות פרטיות נתונים סביב מסמכים רגישים, ומאפשר אינטגרציה עם שירותים פנימיים ש-**API** חיצוניים אינם יכולים להגיע אליהם.