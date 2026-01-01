התקינו Gotenberg בלחיצה אחת.
Stateless Docker API להמרת HTML, מסמכי Office, ו-URLs לקובצי PDF באיכות גבוהה.
בחרו תוכנית VPS עבור Gotenberg
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Gotenberg
Gotenberg הוא API HTTP חסר-מצב, ממוקד-מפתחים, ליצירת קובצי PDF והמרת מסמכים. בנוי על **Chromium** ו-**LibreOffice**, הוא ממיר דפי **HTML**, **Markdown**, כתובות **URL**, מסמכי **Word**, גיליונות אלקטרוניים של **Excel** ועוד לקובצי **PDF** באמצעות קריאת **API** אחת — ללא ספריות לקוח, ללא תלויות התקנה, וללא מצב לניהול בין בקשות.
אירוח עצמי של **Gotenberg** על ה-**VPS** שלכם שומר על עיבוד המסמכים בתוך התשתית שלכם, מבטל עמלות **SaaS** לפי המרה, מסיר חששות פרטיות נתונים סביב מסמכים רגישים, ומאפשר אינטגרציה עם שירותים פנימיים ש-**API** חיצוניים אינם יכולים להגיע אליהם.
פיצ'רים עיקריים של Gotenberg
HTML ל-PDF
המירו כל דף HTML או כתובת אתר ל-PDF באמצעות מנוע Chromium מלא, תוך שמירה על גופנים, CSS ותוכן שמעובד באמצעות JavaScript, בדיוק כפי שהם מוצגים בדפדפן.
המרת מסמכים משרדיים
המרת קובצי Word, Excel ו-PowerPoint ל-PDF באמצעות שילוב LibreOffice, התומך במגוון המלא של פורמטים של Microsoft Office ו-OpenDocument.
ארכיטקטורה חסרת מצב
כל בקשת API היא בלתי תלויה לחלוטין ללא מצב סשן, מה שהופך את Gotenberg לניתן להרחבה בקלות ובטוח לאתחול מחדש או להחלפה ללא אובדן נתונים.
תמיכה ב-Webhook
העבירו המרות ארוכות טווח לקריאות חוזרות אסינכרוניות של Webhook, ובכך לשחרר את היישום שלכם מחסימה בזמן שמסמכים גדולים מעובדים.
מדדי Prometheus
אנדפוינט מדדים מובנה מספק נראות מיידית לגבי שיעורי בקשות, משכי המרה ועומקי תורים לניטור פייפליין המסמכים שלכם.
למה להריץ את Gotenberg על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.