התקינו את Scada-LTS בלחיצה אחת.
מערכת SCADA מבוססת ווב בקוד פתוח לניטור תעשייתי, לוחות מחוונים, התראות, ו-שליטה במכשירים מבוססי פרוטוקול.
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מה אפשר לבנות עם Scada-LTS
Scada-LTS היא מערכת SCADA (בקרת פיקוח ורכישת נתונים) מבוססת Java, מבוססת ווב, המיועדת למהנדסים שצריכים לנטר ולשלוט בציוד תעשייתי מדפדפן. היא מפוצלת מבסיס הקוד המוכח של Mango Automation, והיא מגיעה עם עורך תצוגה גרפי, רישום נתונים היסטוריים, ניהול אזעקות, סקריפטים, ודרייברים מובנים עבור Modbus, SNMP, OPC, ופרוטוקולים תעשייתיים אחרים — ללא רישיונות קנייניים או עמלות לפי תג.
אירוח עצמי של Scada-LTS על שרת VPS משלכם שומר על נתוני תהליך, פרטי זיהוי של מכשירים ופעילות מפעילים באופן מלא בתוך התשתית שלכם, תוך הפיכת לוחות מחוונים לנגישים לצוותי שטח באמצעות HTTPS סטנדרטי, מבלי לחשוף PLCs לאינטרנט הציבורי.
פיצ'רים עיקריים של Scada-LTS
מנהלי התקנים רב-פרוטוקוליים
מקורות נתונים מקוריים מסוג Modbus, SNMP, OPC, HTTP ו-SQL מתחברים ל-PLCs, חיישנים ומערכות קיימות ללא שערי צד שלישי.
עורך תצוגות גרפי
בונה תצוגה בשיטת גרור ושחרר מאפשר למהנדסים להרכיב דיאגרמות חיקוי חיות, מחוונים ותרשימי מגמה ישירות בדפדפן.
התראות ומטפלי אירועים
רמות אזעקה הניתנות להגדרה, יחד עם פעולות דוא"ל, סקריפטים ופעולות נקודת קביעה, הופכות חריגות לתגובות אוטומטיות ברחבי המפעל.
רישום נתונים היסטוריים
כל נקודת נתונים מתויגת בזמן ונשמרת ב-MySQL, המאפשרת ניתוח מגמות ארוך טווח, דוחות ונתיבי ביקורת רגולטוריים.
סקריפטינג ונקודות מטא
נקודות מטא מבוססות JavaScript ומטפלי אירועים מחשבים ערכים נגזרים, KPIs ולוגיקה מותאמת אישית ללא שירותים חיצוניים.
ארכיטקטורה ווב-נייטיב
פועל ב-Apache Tomcat עם ממשק משתמש (UI) מבוסס דפדפן באופן מלא, כך שמפעילים ניגשים ללוחות מחוונים מכל מכשיר ברשת.
למה להריץ את Scada-LTS על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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