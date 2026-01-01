Scada-LTS היא מערכת SCADA (בקרת פיקוח ורכישת נתונים) מבוססת Java, מבוססת ווב, המיועדת למהנדסים שצריכים לנטר ולשלוט בציוד תעשייתי מדפדפן. היא מפוצלת מבסיס הקוד המוכח של Mango Automation, והיא מגיעה עם עורך תצוגה גרפי, רישום נתונים היסטוריים, ניהול אזעקות, סקריפטים, ודרייברים מובנים עבור Modbus, SNMP, OPC, ופרוטוקולים תעשייתיים אחרים — ללא רישיונות קנייניים או עמלות לפי תג.

אירוח עצמי של Scada-LTS על שרת VPS משלכם שומר על נתוני תהליך, פרטי זיהוי של מכשירים ופעילות מפעילים באופן מלא בתוך התשתית שלכם, תוך הפיכת לוחות מחוונים לנגישים לצוותי שטח באמצעות HTTPS סטנדרטי, מבלי לחשוף PLCs לאינטרנט הציבורי.