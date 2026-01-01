פרוסו BroadcastChannel בהתקנה בלחיצה אחת.
הפכו כל ערוץ טלגרם ציבורי למיקרו-בלוג ידידותי ל-SEO ללא JavaScript בצד הלקוח ו-פידים אוטומטיים של RSS.
בחרו תוכנית VPS עבור BroadcastChannel
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם BroadcastChannel
BroadcastChannel היא פלטפורמת קוד פתוח מבוססת Astro שממירה ערוצי טלגרם ציבוריים למיקרו-בלוגים עשירים בתכונות. במקום לתחזק מערכת CMS מסורתית, אתם כותבים פוסטים בטלגרם ו-BroadcastChannel מייצרת אתר מהיר, מותאם ל-SEO, שהקהל שלכם יכול לגלוש בו. כל הודעה הופכת לדף עם מטא-דאטה מתאים, מפת אתר, ושני פידים של RSS בפורמטים של XML ו-JSON עבור קוראי פידים ומצברי תוכן.
אירוח עצמי ב-VPS משלכם מעניק לכם דומיין מותאם אישית ושליטה מלאה על התוכן המפורסם שלכם, מבלי להיות תלויים ב-Vercel, Cloudflare Pages, או בכל פלטפורמת אירוח צד שלישי אחרת. האתר המתקבל שולח אפס JavaScript לדפדפן — מהיר בכל חיבור וידידותי מאוד לסורקי מנועי חיפוש.
פיצ'רים עיקריים של BroadcastChannel
Telegram כ-CMS
כתבו פוסטים בטלגרם כרגיל — BroadcastChannel אוסף ומפרסם אותם לאתר שלכם באופן אוטומטי ללא צעדים נוספים.
Zero Client JavaScript
דפים מעובדים במלואם בצד השרת ללא JavaScript שנשלח לדפדפן, מה שיוצר זמני טעינה מהירים וציוני SEO גבוהים.
פידי RSS מובנים
כל בלוג מקבל באופן אוטומטי פידים של RSS בפורמט XML ו-JSON, כך שקוראים יכולים להירשם דרך כל צובר פידים או אפליקציית קורא.
SEO ו-מפות אתר
מפות אתר שנוצרו אוטומטית, כתובות אתרים נקיות ותגי מטא מתאימים הופכים את התוכן שלכם לזמין לגילוי באמצעות מנועי חיפוש מהיום הראשון.
שילוב קישורים חברתיים
קשרו פרופילי Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky ו-Discord מניווט האתר מבלי לכתוב קוד מותאם אישית כלשהו.
למה להריץ את BroadcastChannel על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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