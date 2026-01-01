BroadcastChannel היא פלטפורמת קוד פתוח מבוססת Astro שממירה ערוצי טלגרם ציבוריים למיקרו-בלוגים עשירים בתכונות. במקום לתחזק מערכת CMS מסורתית, אתם כותבים פוסטים בטלגרם ו-BroadcastChannel מייצרת אתר מהיר, מותאם ל-SEO, שהקהל שלכם יכול לגלוש בו. כל הודעה הופכת לדף עם מטא-דאטה מתאים, מפת אתר, ושני פידים של RSS בפורמטים של XML ו-JSON עבור קוראי פידים ומצברי תוכן.

אירוח עצמי ב-VPS משלכם מעניק לכם דומיין מותאם אישית ושליטה מלאה על התוכן המפורסם שלכם, מבלי להיות תלויים ב-Vercel, Cloudflare Pages, או בכל פלטפורמת אירוח צד שלישי אחרת. האתר המתקבל שולח אפס JavaScript לדפדפן — מהיר בכל חיבור וידידותי מאוד לסורקי מנועי חיפוש.