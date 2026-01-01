פרוסו את Jellystat בהתקנה בלחיצה אחת.
לוח מחוונים של סטטיסטיקות ותובנות בקוד פתוח עבור שרת המדיה Jellyfin, עם מעקב מפורט אחר השמעות וניתוח משתמשים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Jellystat
Jellystat היא אפליקציית סטטיסטיקה בקוד פתוח שנבנתה במיוחד עבור שרת המדיה Jellyfin, בהשראת סגנון האנליטיקה של Tautulli עבור Plex. היא מתחברת ל-API של שרת ה-Jellyfin שלכם ואוספת באופן רציף נתוני השמעה, פעילות משתמשים ומידע על הספרייה, ומציגה הכל באמצעות תרשימים אינטראקטיביים ולוחות מחוונים מפורטים לכל משתמש.
אירוח עצמי של Jellystat על VPS שומר את היסטוריית הצפייה ואת נתוני השרת שלכם בשליטתכם המלאה, ללא שירותי מעקב של צד שלישי. מסד נתונים PostgreSQL מצורף שומר נתוני השמעה היסטוריים בין עדכוני קונטיינר, ומערכת הגיבוי המובנית שומרת את הסטטיסטיקות והתצורה שלכם כך שהאנליטיקה תשרוד שדרוגים והעברות ללא ייצוא ידני.
פיצ'רים עיקריים של Jellystat
מעקב השמעה
כל זרם Jellyfin מתועד עם משתמש, פריט, מכשיר ומשך צפייה, כך שתהיה לכם היסטוריה מלאה של פעילות שרת המדיה.
תובנות פעילות משתמש
לוחות מחוונים לכל משתמש מציגים זמן צפייה, תוכן מועדף ודפוסי צפייה ברחבי הבית לצורך פירוט שקוף של השימוש במדיה.
סטטיסטיקות ספרייה
פירוטים מעמיקים של סרטים, תוכניות ותוכן אחר לפי ז'אנר, קודק ורזולוציה חושפים את צורת ספריית המדיה שלכם.
גיבויים מובנים
גיבוי ושחזור בלחיצה אחת למסד הנתונים של Jellystat שומר על הנתונים הסטטיסטיים ההיסטוריים שלכם בטוחים לאורך שדרוגים, העברות ושינויי אירוח.
אימות מאובטח
התחברות מבוססת JWT מגנה על לוח המחוונים האנליטי מגישה ציבורית מבלי להיות תלויה בחשבונות משתמש של Jellyfin לצורך התחברות.
למה להריץ את Jellystat על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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