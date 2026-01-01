Jellystat היא אפליקציית סטטיסטיקה בקוד פתוח שנבנתה במיוחד עבור שרת המדיה Jellyfin, בהשראת סגנון האנליטיקה של Tautulli עבור Plex. היא מתחברת ל-API של שרת ה-Jellyfin שלכם ואוספת באופן רציף נתוני השמעה, פעילות משתמשים ומידע על הספרייה, ומציגה הכל באמצעות תרשימים אינטראקטיביים ולוחות מחוונים מפורטים לכל משתמש.

אירוח עצמי של Jellystat על VPS שומר את היסטוריית הצפייה ואת נתוני השרת שלכם בשליטתכם המלאה, ללא שירותי מעקב של צד שלישי. מסד נתונים PostgreSQL מצורף שומר נתוני השמעה היסטוריים בין עדכוני קונטיינר, ומערכת הגיבוי המובנית שומרת את הסטטיסטיקות והתצורה שלכם כך שהאנליטיקה תשרוד שדרוגים והעברות ללא ייצוא ידני.