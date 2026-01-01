התקינו את The Lounge בלחיצה אחת.
לקוח IRC באירוח עצמי, פעיל תמיד, שמשאיר אתכם מחוברים ומאחסן את היסטוריית ההודעות המלאה שלכם בכל המכשירים.
בחרו תוכנית VPS עבור The Lounge
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם The Lounge
The Lounge הוא לקוח IRC מבוסס ווב באירוח עצמי שמתפקד כ-IRC bouncer קבוע — נשאר מחובר לרשתות 24 שעות ביממה כך שלעולם לא תפספסו הודעות. הוא מאחסן היסטוריית צ'אט מלאה ומסנכרן סמני קריאה בכל המכשירים שלכם באמצעות ממשק דפדפן רספונסיבי.
אירוח עצמי של The Lounge על VPS מעניק לכל משתמש נוכחות IRC קבועה ללא צורך בשירות BNC נפרד. הוא תומך בחשבונות משתמש מרובים, אימות SASL ו-LDAP, התראות דחיפה, תצוגות מקדימות של קישורים וחיבורים סימולטניים למספר רשתות IRC.
פיצ'רים עיקריים של The Lounge
חיבור תמידי
The Lounge נשארת מחוברת לרשתות IRC 24 שעות ביממה ב-VPS שלכם, כך שהודעות לעולם לא מוחמצות גם כשהמכשירים שלכם לא מקוונים.
היסטוריית הודעות מלאה
כל ההודעות נשמרות בצד השרת ומסונכרנות בכל המכשירים, ומעניקות לכם היסטוריה מלאה מכל דפדפן.
תמיכה בריבוי רשתות
התחברו למספר רשתות IRC במקביל עם חשבונות נפרדים לכל משתמש בשרת שלכם.
הודעות דחיפה
קבלו התראות דחיפה בנייד ובמחשב על אזכורים והודעות ישירות מבלי להשאיר כרטיסיית דפדפן פתוחה.
למה להריץ את The Lounge על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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