The Lounge הוא לקוח IRC מבוסס ווב באירוח עצמי שמתפקד כ-IRC bouncer קבוע — נשאר מחובר לרשתות 24 שעות ביממה כך שלעולם לא תפספסו הודעות. הוא מאחסן היסטוריית צ'אט מלאה ומסנכרן סמני קריאה בכל המכשירים שלכם באמצעות ממשק דפדפן רספונסיבי.

אירוח עצמי של The Lounge על VPS מעניק לכל משתמש נוכחות IRC קבועה ללא צורך בשירות BNC נפרד. הוא תומך בחשבונות משתמש מרובים, אימות SASL ו-LDAP, התראות דחיפה, תצוגות מקדימות של קישורים וחיבורים סימולטניים למספר רשתות IRC.