Opengist הוא pastebin באירוח עצמי שמאחסן כל קטע קוד כמאגר Git אמיתי. בניגוד לכלי הדבקה המגובים במסד נתונים, כל gist ניתן לשכפול מלא — משתמשים יכולים לדחוף עדכונים, לצפות בהיסטוריית הקומיטים המלאה, ולשתף פעולה באמצעות פקודות Git סטנדרטיות דרך HTTP או SSH. ממשק אינטרנט נקי מספק הדגשת תחביר, חיפוש טקסט מלא, ומצבי נראות ציבוריים, פרטיים ולא רשומים עבור כל קטע קוד.

אירוח Opengist על ה-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על קטעי הקוד וההדבקות שלכם מבלי לשתף אותם עם שירותי צד שלישי. SQLite משמש כברירת מחדל ללא צורך בקונטיינר מסד נתונים נוסף. המשתמש הראשון שנרשם הופך למנהל עם גישה להגדרות כלל-המופע וניהול משתמשים.