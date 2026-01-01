התקינו Opengist בלחיצה אחת.
פייסטבין באירוח עצמי המופעל על ידי Git לשיתוף קטעי קוד עם הדגשת תחביר והיסטוריית גרסאות מלאה.
בחרו תוכנית VPS עבור Opengist
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Opengist
Opengist הוא pastebin באירוח עצמי שמאחסן כל קטע קוד כמאגר Git אמיתי. בניגוד לכלי הדבקה המגובים במסד נתונים, כל gist ניתן לשכפול מלא — משתמשים יכולים לדחוף עדכונים, לצפות בהיסטוריית הקומיטים המלאה, ולשתף פעולה באמצעות פקודות Git סטנדרטיות דרך HTTP או SSH. ממשק אינטרנט נקי מספק הדגשת תחביר, חיפוש טקסט מלא, ומצבי נראות ציבוריים, פרטיים ולא רשומים עבור כל קטע קוד.
אירוח Opengist על ה-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על קטעי הקוד וההדבקות שלכם מבלי לשתף אותם עם שירותי צד שלישי. SQLite משמש כברירת מחדל ללא צורך בקונטיינר מסד נתונים נוסף. המשתמש הראשון שנרשם הופך למנהל עם גישה להגדרות כלל-המופע וניהול משתמשים.
פיצ'רים עיקריים של Opengist
אחסון מגובה Git
כל מקטע מאוחסן כמאגר Git אמיתי, המספק היסטוריית גרסאות, diffs, וכן גישת שכפול (clone) באמצעות HTTP או SSH מחוץ לקופסה.
הדגשת תחביר
תומך במאות שפות עם זיהוי אוטומטי ועקיפה ידנית להדגשה מדויקת של כל קטע קוד או קובץ תצורה.
פקדי נראות
הגדירו גיסטים בודדים כציבוריים, פרטיים או לא רשומים כדי לשלוט בדיוק מי יכול לגלות ולצפות בקטעי הקוד שלכם.
חיפוש טקסט מלא
חפשו בכל ה-gists לפי תוכן, שם קובץ, או שפה באמצעות אינדקס Bleve המובנה — אין צורך במנוע חיפוש חיצוני.
התחברות OAuth
היכנסו עם GitHub, GitLab, Gitea, או כל ספק תואם OIDC במקום לנהל חשבון מקומי נפרד.
קטעי הטמעה
הטמיעו כל גיסט בדפים חיצוניים באמצעות תגית סקריפט שנוצרה, שמציגה קוד עם הדגשת תחביר בשידור חי בתוך הטקסט.
למה להריץ את Opengist על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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