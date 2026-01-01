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מנוע המלצות מדיה אוטומטי שמנתח היסטוריית צפייה ומבקש תוכן דומה באמצעות Seer.

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VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרסו SuggestArr בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור SuggestArr

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם SuggestArr

SuggestArr מתחברת לשרת המדיה שלכם (Jellyfin, Plex, או Emby) ולמופע ה-Seer שלכם כדי להפוך את מחזור גילוי המדיה והבקשות לאוטומטי. היא קוראת היסטוריית צפייה עדכנית, מוצאת סרטים ותוכניות טלוויזיה דומים דרך מסד הנתונים של TMDb, ומגישה אוטומטית בקשות הורדה בלוח זמנים הניתן להגדרה – ובכך סוגרת את המעגל בין מה שאתם צופים בו היום לבין מה שמופיע בספרייה שלכם מחר.

בניגוד לתהליכי עבודה ידניים של בקשות, SuggestArr פועלת ללא השגחה. מצב AI אופציונלי המשתמש בכל API תואם OpenAI (כולל Ollama מקומי) מוסיף המלצות מותאמות אישית במיוחד עם חיפוש בשפה טבעית. ההגדרה מתבצעת דרך אשף ממשק משתמש אינטרנטי לאחר הפריסה – אין צורך בפרטי זיהוי של API בזמן הפריסה.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של SuggestArr

ניתוח היסטוריית צפייה

קורא את היסטוריית הצפייה האחרונה מ-Jellyfin, Plex, או Emby כדי לזהות במה משתמשים צופים ולהציג מועמדים רלוונטיים להמלצות חדשות.

הגשת בקשה אוטומטית

שולח בקשות מדיה ישירות למופע ה-**Seer** שלך בלוח זמנים של cron הניתן להגדרה, ללא צורך בהתערבות ידנית לאחר ההגדרה הראשונית.

המלצות מבוססות TMDb

מגלה כותרות דומות באמצעות ה-API של The Movie Database עם פילטרים לז'אנר, דירוג, שנת יציאה, שפה וזמינות סטרימינג.

גילוי מונע על ידי AI

שילוב LLM אופציונלי עם OpenAI, Ollama, Gemini, או LiteLLM מספק המלצות מותאמות אישית ומאפשר חיפוש מדיה בשפה טבעית.

מציג לוגים בזמן אמת

לוח מחוונים מובנה עם יומנים מסוננים חיים המציג בדיוק מה הומלץ, התבקש ודלג עליו במהלך כל הרצת אוטומציה.

למה להריץ את SuggestArr על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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