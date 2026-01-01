SuggestArr מתחברת לשרת המדיה שלכם (Jellyfin, Plex, או Emby) ולמופע ה-Seer שלכם כדי להפוך את מחזור גילוי המדיה והבקשות לאוטומטי. היא קוראת היסטוריית צפייה עדכנית, מוצאת סרטים ותוכניות טלוויזיה דומים דרך מסד הנתונים של TMDb, ומגישה אוטומטית בקשות הורדה בלוח זמנים הניתן להגדרה – ובכך סוגרת את המעגל בין מה שאתם צופים בו היום לבין מה שמופיע בספרייה שלכם מחר.

בניגוד לתהליכי עבודה ידניים של בקשות, SuggestArr פועלת ללא השגחה. מצב AI אופציונלי המשתמש בכל API תואם OpenAI (כולל Ollama מקומי) מוסיף המלצות מותאמות אישית במיוחד עם חיפוש בשפה טבעית. ההגדרה מתבצעת דרך אשף ממשק משתמש אינטרנטי לאחר הפריסה – אין צורך בפרטי זיהוי של API בזמן הפריסה.