פרסו SuggestArr בהתקנה בלחיצה אחת.
מנוע המלצות מדיה אוטומטי שמנתח היסטוריית צפייה ומבקש תוכן דומה באמצעות Seer.
בחרו תוכנית VPS עבור SuggestArr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SuggestArr
SuggestArr מתחברת לשרת המדיה שלכם (Jellyfin, Plex, או Emby) ולמופע ה-Seer שלכם כדי להפוך את מחזור גילוי המדיה והבקשות לאוטומטי. היא קוראת היסטוריית צפייה עדכנית, מוצאת סרטים ותוכניות טלוויזיה דומים דרך מסד הנתונים של TMDb, ומגישה אוטומטית בקשות הורדה בלוח זמנים הניתן להגדרה – ובכך סוגרת את המעגל בין מה שאתם צופים בו היום לבין מה שמופיע בספרייה שלכם מחר.
בניגוד לתהליכי עבודה ידניים של בקשות, SuggestArr פועלת ללא השגחה. מצב AI אופציונלי המשתמש בכל API תואם OpenAI (כולל Ollama מקומי) מוסיף המלצות מותאמות אישית במיוחד עם חיפוש בשפה טבעית. ההגדרה מתבצעת דרך אשף ממשק משתמש אינטרנטי לאחר הפריסה – אין צורך בפרטי זיהוי של API בזמן הפריסה.
פיצ'רים עיקריים של SuggestArr
ניתוח היסטוריית צפייה
קורא את היסטוריית הצפייה האחרונה מ-Jellyfin, Plex, או Emby כדי לזהות במה משתמשים צופים ולהציג מועמדים רלוונטיים להמלצות חדשות.
הגשת בקשה אוטומטית
שולח בקשות מדיה ישירות למופע ה-**Seer** שלך בלוח זמנים של cron הניתן להגדרה, ללא צורך בהתערבות ידנית לאחר ההגדרה הראשונית.
המלצות מבוססות TMDb
מגלה כותרות דומות באמצעות ה-API של The Movie Database עם פילטרים לז'אנר, דירוג, שנת יציאה, שפה וזמינות סטרימינג.
גילוי מונע על ידי AI
שילוב LLM אופציונלי עם OpenAI, Ollama, Gemini, או LiteLLM מספק המלצות מותאמות אישית ומאפשר חיפוש מדיה בשפה טבעית.
מציג לוגים בזמן אמת
לוח מחוונים מובנה עם יומנים מסוננים חיים המציג בדיוק מה הומלץ, התבקש ודלג עליו במהלך כל הרצת אוטומציה.
למה להריץ את SuggestArr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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