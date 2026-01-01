התקינו TubeArchivist בלחיצה אחת.
ארכיונאי YouTube באירוח עצמי שמוריד, מאנדקס ומזרים את אוסף הסרטונים שלכם מהשרת הפרטי שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור TubeArchivist
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם TubeArchivist
TubeArchivist היא פלטפורמת ארכיון YouTube באירוח עצמי, שמעניקה לכם שליטה מלאה על אוסף הווידאו שלכם. היא נרשמת לערוצים, מורידה סרטונים באופן אוטומטי באמצעות yt-dlp, ומאנדקסת הכל עם Elasticsearch כך שתוכלו לחפש בכותרות, תיאורים, כתוביות ותגובות. סרטונים מוצגים דרך נגן אינטרנט מובנה עם היסטוריית צפייה ומעקב התקדמות — ללא צורך בחשבון YouTube או חיבור לאינטרנט לאחר ההורדה.
בניגוד לכלי הורדה חד-פעמיים, TubeArchivist פועלת ברציפות ברקע. היא שומרת מטא-דאטה, תמונות ממוזערות, כתוביות ותגובות לצד כל קובץ וידאו, ומשתלבת עם Jellyfin ו-Plex עבור משתמשי שרתי מדיה שרוצים את הארכיון שלהם לצד תוכן אחר.
פיצ'רים עיקריים של TubeArchivist
מינויים לערוץ
הירשמו לערוצי YouTube והורידו אוטומטית העלאות חדשות בלוח זמנים קבוע, ושמרו על הארכיון שלכם מעודכן ללא התערבות ידנית.
חיפוש טקסט מלא
Elasticsearch מאנדקס כותרות סרטונים, תיאורים, כתוביות ותגובות, כך שתוכלו למצוא באופן מיידי כל סרטון בכל הספרייה שלכם לפי מילת מפתח.
אינטגרציית SponsorBlock
מדלג אוטומטית על קטעי חסות, פתיחים, סיומים ותוכן מיותר במהלך ההשמעה, באמצעות נתוני SponsorBlock שמקורם בקהילה.
ייצוא Jellyfin ו-Plex
תוספים נלווים ל-Jellyfin ול-Plex מאפשרים לכם לדפדף בספריית TubeArchivist שלכם ישירות בתוך שרת המדיה הקיים שלכם.
ארכוב כתוביות
מוריד ומאנדקס כתוביות לכל סרטון בארכיון, המאפשר חיפוש מילות מפתח בתוך תוכן מדובר בכל האוסף שלך.
ארכיון הערות
מארכבת באופן אופציונלי את שרשור התגובות המלא עבור כל סרטון לצד קובץ המדיה, תוך שמירה על ההקשר הקהילתי שיוטיוב עשויה להסיר.
למה להריץ את TubeArchivist על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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