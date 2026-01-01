TubeArchivist היא פלטפורמת ארכיון YouTube באירוח עצמי, שמעניקה לכם שליטה מלאה על אוסף הווידאו שלכם. היא נרשמת לערוצים, מורידה סרטונים באופן אוטומטי באמצעות yt-dlp, ומאנדקסת הכל עם Elasticsearch כך שתוכלו לחפש בכותרות, תיאורים, כתוביות ותגובות. סרטונים מוצגים דרך נגן אינטרנט מובנה עם היסטוריית צפייה ומעקב התקדמות — ללא צורך בחשבון YouTube או חיבור לאינטרנט לאחר ההורדה.

בניגוד לכלי הורדה חד-פעמיים, TubeArchivist פועלת ברציפות ברקע. היא שומרת מטא-דאטה, תמונות ממוזערות, כתוביות ותגובות לצד כל קובץ וידאו, ומשתלבת עם Jellyfin ו-Plex עבור משתמשי שרתי מדיה שרוצים את הארכיון שלהם לצד תוכן אחר.