Gonic הוא שרת Subsonic חינמי בקוד פתוח שנכתב ב-Go. הוא מספק לכם שירות הזרמת מוזיקה אישי שעובד עם עשרות לקוחות פופולריים התואמים ל-Subsonic — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry, ועוד — כך שתוכלו להאזין לספרייה שלכם מכל מכשיר.

נבנה ליעילות, Gonic מטפל בספריות של עשרות אלפי רצועות מבלי לדרוש שרת מסד נתונים ייעודי. הוא תומך בהמרת אודיו תוך כדי תנועה, ניהול פודקאסטים, scrobbling ל-Last.fm ול-ListenBrainz, וגישה מרובת משתמשים עם העדפות לכל משתמש. הוא פועל בנוחות על חומרת צריכת חשמל נמוכה כמו Raspberry Pi.