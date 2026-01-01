פרוסו את Gonic בלחיצה אחת.
שרת הזרמת מוזיקה קל משקל, באירוח עצמי, עם תאימות מלאה ל-Subsonic API עבור כל לקוח Subsonic.
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מה אפשר לבנות עם Gonic
Gonic הוא שרת Subsonic חינמי בקוד פתוח שנכתב ב-Go. הוא מספק לכם שירות הזרמת מוזיקה אישי שעובד עם עשרות לקוחות פופולריים התואמים ל-Subsonic — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry, ועוד — כך שתוכלו להאזין לספרייה שלכם מכל מכשיר.
נבנה ליעילות, Gonic מטפל בספריות של עשרות אלפי רצועות מבלי לדרוש שרת מסד נתונים ייעודי. הוא תומך בהמרת אודיו תוך כדי תנועה, ניהול פודקאסטים, scrobbling ל-Last.fm ול-ListenBrainz, וגישה מרובת משתמשים עם העדפות לכל משתמש. הוא פועל בנוחות על חומרת צריכת חשמל נמוכה כמו Raspberry Pi.
פיצ'רים עיקריים של Gonic
תואם Subsonic API
עובד ישר מהקופסה עם כל לקוחות Subsonic ו-OpenSubsonic המובילים, ומעניק לכם מגוון רחב של אפליקציות למובייל ולדסקטופ.
המרה תוך כדי תנועה
ממיר אודיו לכל פורמט נתמך בזמן אמת, ומאפשר ללקוחות לבקש את ה-bitrate וה-codec שמתאימים לחיבור שלהם.
תמיכה ב-Scrobbling
מתעד אוטומטית השמעות ל-Last.fm ול-ListenBrainz כך שהיסטוריית ההאזנה שלכם תישאר מדויקת בכל היישומים.
ניהול פודקאסט
הירשמו לפידים של פודקאסטים ונהלו הורדות פרקים ישירות מהשרת, תוך שמירה על כל האודיו במקום אחד.
גישה מרובת משתמשים
צרו חשבונות נפרדים עם פרופילי המרה אישיים ובקרות גישה לשיתוף ביתי או צוותי.
למה להריץ את Gonic על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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