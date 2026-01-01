עד 69% הנחה עבור Dragonfly

פרוסו Dragonfly בהתקנה בלחיצה אחת.

מאגר נתונים בזיכרון בעל ביצועים גבוהים, תואם Redis, מתוכנן לחומרה מודרנית כדי לספק עד פי 25 יותר תפוקה מ-Redis.

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VPS בניהול AI
24.99/חודש
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פרוסו Dragonfly בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Dragonfly

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Dragonfly

Dragonfly הוא מאגר נתונים מודרני בזיכרון (in-memory) התואם באופן מלא לממשקי ה-API של Redis ו-Memcached, כלומר כל יישום קיים המשתמש ב-Redis יכול לעבור ל-Dragonfly על ידי שינוי מחרוזת החיבור בלבד. נבנה מאפס עבור מעבדי multi-core תוך שימוש בארכיטקטורת thread-per-core מסוג shared-nothing, Dragonfly מספק תפוקה גבוהה עד פי 25 מ-Redis על אותה חומרה, תוך שימוש בפחות זיכרון באופן משמעותי עבור אותו מערך נתונים.

אירוח עצמי של Dragonfly מעניק ליישומים שלכם מטמון בעל ביצועים גבוהים ומאגר מבני נתונים ללא עלויות לכל פעולה או מגבלות חיבורים. קונסולת הניהול המובנית מבוססת HTTP מספקת מדדי שרת ואבחון הנגישים מכל דפדפן, לצד תאימות מלאה ל-Redis CLI ולכל ספריית לקוח של Redis.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Dragonfly

תואם Redis API

השתלבו כתחליף ל-**Redis** — כל אפליקציה המשתמשת בספריית לקוח של **Redis** תעבוד עם **Dragonfly** על ידי שינוי מחרוזת החיבור בלבד.

תפוקת Redis פי 25

ארכיטקטורה רב-הליכית ללא שיתוף משאבים ממצה את כל ליבות המעבד, ומספקת עד פי 25 יותר פעולות בשנייה בהשוואה ל-Redis חד-הליכי על אותה חומרה.

שימוש מופחת בזיכרון

יישומים חדשניים של מבני נתונים מפחיתים את צריכת הזיכרון ב-30% בהשוואה ל-Redis עבור אותו מערך נתונים, ומאפשרים לכם לאחסן יותר נתונים ב-VPS קטן יותר.

קונסולת ניהול מובנית

ממשק ניהול HTTP באותו פורט מספק סטטיסטיקות שרת, שימוש בזיכרון ואבחון הנגישים ישירות מהדפדפן.

Memcached תואם

מקבל פקודות פרוטוקול טקסט של Memcached בנוסף לפקודות Redis, מה שהופך אותו לתחליף מיידי עבור שתי מערכות ה-caching בו-זמנית.

למה להריץ את Dragonfly על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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