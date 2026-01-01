Dragonfly הוא מאגר נתונים מודרני בזיכרון (in-memory) התואם באופן מלא לממשקי ה-API של Redis ו-Memcached, כלומר כל יישום קיים המשתמש ב-Redis יכול לעבור ל-Dragonfly על ידי שינוי מחרוזת החיבור בלבד. נבנה מאפס עבור מעבדי multi-core תוך שימוש בארכיטקטורת thread-per-core מסוג shared-nothing, Dragonfly מספק תפוקה גבוהה עד פי 25 מ-Redis על אותה חומרה, תוך שימוש בפחות זיכרון באופן משמעותי עבור אותו מערך נתונים.

אירוח עצמי של Dragonfly מעניק ליישומים שלכם מטמון בעל ביצועים גבוהים ומאגר מבני נתונים ללא עלויות לכל פעולה או מגבלות חיבורים. קונסולת הניהול המובנית מבוססת HTTP מספקת מדדי שרת ואבחון הנגישים מכל דפדפן, לצד תאימות מלאה ל-Redis CLI ולכל ספריית לקוח של Redis.