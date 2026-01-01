פרוסו Dragonfly בהתקנה בלחיצה אחת.
מאגר נתונים בזיכרון בעל ביצועים גבוהים, תואם Redis, מתוכנן לחומרה מודרנית כדי לספק עד פי 25 יותר תפוקה מ-Redis.
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מה אפשר לבנות עם Dragonfly
Dragonfly הוא מאגר נתונים מודרני בזיכרון (in-memory) התואם באופן מלא לממשקי ה-API של Redis ו-Memcached, כלומר כל יישום קיים המשתמש ב-Redis יכול לעבור ל-Dragonfly על ידי שינוי מחרוזת החיבור בלבד. נבנה מאפס עבור מעבדי multi-core תוך שימוש בארכיטקטורת thread-per-core מסוג shared-nothing, Dragonfly מספק תפוקה גבוהה עד פי 25 מ-Redis על אותה חומרה, תוך שימוש בפחות זיכרון באופן משמעותי עבור אותו מערך נתונים.
אירוח עצמי של Dragonfly מעניק ליישומים שלכם מטמון בעל ביצועים גבוהים ומאגר מבני נתונים ללא עלויות לכל פעולה או מגבלות חיבורים. קונסולת הניהול המובנית מבוססת HTTP מספקת מדדי שרת ואבחון הנגישים מכל דפדפן, לצד תאימות מלאה ל-Redis CLI ולכל ספריית לקוח של Redis.
פיצ'רים עיקריים של Dragonfly
תואם Redis API
השתלבו כתחליף ל-**Redis** — כל אפליקציה המשתמשת בספריית לקוח של **Redis** תעבוד עם **Dragonfly** על ידי שינוי מחרוזת החיבור בלבד.
תפוקת Redis פי 25
ארכיטקטורה רב-הליכית ללא שיתוף משאבים ממצה את כל ליבות המעבד, ומספקת עד פי 25 יותר פעולות בשנייה בהשוואה ל-Redis חד-הליכי על אותה חומרה.
שימוש מופחת בזיכרון
יישומים חדשניים של מבני נתונים מפחיתים את צריכת הזיכרון ב-30% בהשוואה ל-Redis עבור אותו מערך נתונים, ומאפשרים לכם לאחסן יותר נתונים ב-VPS קטן יותר.
קונסולת ניהול מובנית
ממשק ניהול HTTP באותו פורט מספק סטטיסטיקות שרת, שימוש בזיכרון ואבחון הנגישים ישירות מהדפדפן.
Memcached תואם
מקבל פקודות פרוטוקול טקסט של Memcached בנוסף לפקודות Redis, מה שהופך אותו לתחליף מיידי עבור שתי מערכות ה-caching בו-זמנית.
למה להריץ את Dragonfly על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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