התקינו Wiki.js בלחיצה אחת.
פלטפורמת ויקי מודרנית בקוד פתוח עם עריכת WYSIWYG, חיפוש טקסט מלא, בקרת גרסאות ותמיכה בריבוי אימותים.
בחרו תוכנית VPS עבור Wiki.js
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Wiki.js
Wiki.js היא פלטפורמת ויקי מודרנית באחסון עצמי, שנבנתה על Node.js ומגובה על ידי PostgreSQL. היא מספקת עורך WYSIWYG ויזואלי לצד תמיכה ב-Markdown, חיפוש טקסט מלא, היסטוריית גרסאות לכל עמוד, ומדיניות בקרת גישה מדוקדקת — מה שהופך אותה למתאימה הן למאגרי ידע אישיים והן לתיעוד ארגוני.
אחסון עצמי של Wiki.js על VPS שומר על תיעוד פרטי ונגיש ללא מנוי SaaS. היא משתלבת עם LDAP, OAuth, SAML, ועשרות ספקי אימות חיצוניים, תומכת ביותר מ-40 שפות ממשק, ומציעה אחסון קצה מבוסס מודולים כולל Git ואחסון אובייקטים בענן.
פיצ'רים עיקריים של Wiki.js
אפשרויות עריכה עשירות
כתבו באמצעות עורך WYSIWYG ויזואלי, Markdown פשוט, או עורך AsciiDoc בהתאם להעדפותיכם ולרמת המיומנות שלכם.
חיפוש טקסט מלא
מצאו כל תוכן באופן מיידי בכל דפי הוויקי עם אינדוקס טקסט מלא מהיר ומדויק המופעל על ידי ה-PostgreSQL backend.
היסטוריית גרסאות
כל עריכת עמוד נשמרת בגרסאות, המאפשרת לכם להשוות שינויים לאורך זמן ולשחזר כל גרסה קודמת של התוכן.
בקרת גישה
הגדירו הרשאות קריאה וכתיבה מפורטות לכל עמוד, קבוצה או מקטע כדי לשלוט מי יכול לצפות או לערוך כל חלק בוויקי.
אינטגרציית Multi-auth
התחברו ל-LDAP, OAuth 2.0, SAML, או לכל אחד מעשרות ספקי התחברות חברתית לאימות משתמשים מרכזי.
למה להריץ את Wiki.js על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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