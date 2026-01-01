Wiki.js היא פלטפורמת ויקי מודרנית באחסון עצמי, שנבנתה על Node.js ומגובה על ידי PostgreSQL. היא מספקת עורך WYSIWYG ויזואלי לצד תמיכה ב-Markdown, חיפוש טקסט מלא, היסטוריית גרסאות לכל עמוד, ומדיניות בקרת גישה מדוקדקת — מה שהופך אותה למתאימה הן למאגרי ידע אישיים והן לתיעוד ארגוני.

אחסון עצמי של Wiki.js על VPS שומר על תיעוד פרטי ונגיש ללא מנוי SaaS. היא משתלבת עם LDAP, OAuth, SAML, ועשרות ספקי אימות חיצוניים, תומכת ביותר מ-40 שפות ממשק, ומציעה אחסון קצה מבוסס מודולים כולל Git ואחסון אובייקטים בענן.