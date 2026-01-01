עד 69% הנחה עבור EdgeDB

פרסו EdgeDB בהתקנה בלחיצה אחת.

מסד נתונים גרפי-רלציוני מהדור הבא, בנוי על PostgreSQL עם שפת שאילתות מודרנית ומודל נתונים אינטואיטיבי.

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גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרסו EdgeDB בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור EdgeDB

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם EdgeDB

EdgeDB הוא מאגר נתונים בקוד פתוח שמגדיר מחדש את הפרדיגמה היחסית. הוא נבנה על גבי המנוע המוכח של PostgreSQL, ומציג מודל נתונים עשיר מבוסס אובייקטים-יחסי, ירושת סכמה, ו-EdgeQL — שפת שאילתות שתוכננה להיות אקספרסיבית ובטוחה יותר מ-SQL. מפתחים נהנים ממאפיינים מחושבים, מאפייני קישור וכלי הגירה מובנים שמבטלים ניהול סכמה ידני.

אירוח עצמי של EdgeDB ב-VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תצורת מאגר הנתונים, הקצאת המשאבים ומיקום הנתונים. אתם יכולים לכוונן את הגדרות PostgreSQL כדי להתאים לעומס העבודה שלכם, ליישם אסטרטגיות גיבוי מותאמות אישית ולהשתלב עם התשתית שלכם ללא המגבלות של שירותי מאגרי נתונים מנוהלים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של EdgeDB

EdgeQL שפת שאילתות

חלופה מודרנית ל-SQL עם תחביר אינטואיטיבי, ביטויים ניתנים להרכבה, ומעבר גרף אובייקטים עוצמתי המבטלת שאילתות מרובות צירופים מורכבות.

מודל יחסי-אובייקטים

הגדירו סכמות באמצעות טיפוסי אובייקטים עם ירושה ותכונות מחושבות, המפחיתות את אי-התאמת העכבות בין קוד היישום לבין שכבת מסד הנתונים.

העברות אוטומטיות

צרו ויישמו מיגרציות סכימה באופן אוטומטי מהגדרות הסכימה שלכם, ובכך תמנעו סקריפטים של ALTER TABLE שנכתבו ידנית וסחף מיגרציות.

ממשק ניהול אינטרנטי

ממשק מובנה מבוסס דפדפן לצורך חקירת סכימות, שאילתות אינטראקטיביות והדמיית נתונים ללא התקנת כלים נוספים.

ספריות לקוח בטוחות טיפוס

בנאי שאילתות רשמיים עבור TypeScript, Python ו-Go מייצרים קוד גישה למסד נתונים עם בטיחות טיפוסים מלאה ישירות מסכימת EdgeDB שלכם.

למה להריץ את EdgeDB על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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