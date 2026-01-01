פרסו EdgeDB בהתקנה בלחיצה אחת.
מסד נתונים גרפי-רלציוני מהדור הבא, בנוי על PostgreSQL עם שפת שאילתות מודרנית ומודל נתונים אינטואיטיבי.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם EdgeDB
EdgeDB הוא מאגר נתונים בקוד פתוח שמגדיר מחדש את הפרדיגמה היחסית. הוא נבנה על גבי המנוע המוכח של PostgreSQL, ומציג מודל נתונים עשיר מבוסס אובייקטים-יחסי, ירושת סכמה, ו-EdgeQL — שפת שאילתות שתוכננה להיות אקספרסיבית ובטוחה יותר מ-SQL. מפתחים נהנים ממאפיינים מחושבים, מאפייני קישור וכלי הגירה מובנים שמבטלים ניהול סכמה ידני.
אירוח עצמי של EdgeDB ב-VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תצורת מאגר הנתונים, הקצאת המשאבים ומיקום הנתונים. אתם יכולים לכוונן את הגדרות PostgreSQL כדי להתאים לעומס העבודה שלכם, ליישם אסטרטגיות גיבוי מותאמות אישית ולהשתלב עם התשתית שלכם ללא המגבלות של שירותי מאגרי נתונים מנוהלים.
פיצ'רים עיקריים של EdgeDB
EdgeQL שפת שאילתות
חלופה מודרנית ל-SQL עם תחביר אינטואיטיבי, ביטויים ניתנים להרכבה, ומעבר גרף אובייקטים עוצמתי המבטלת שאילתות מרובות צירופים מורכבות.
מודל יחסי-אובייקטים
הגדירו סכמות באמצעות טיפוסי אובייקטים עם ירושה ותכונות מחושבות, המפחיתות את אי-התאמת העכבות בין קוד היישום לבין שכבת מסד הנתונים.
העברות אוטומטיות
צרו ויישמו מיגרציות סכימה באופן אוטומטי מהגדרות הסכימה שלכם, ובכך תמנעו סקריפטים של ALTER TABLE שנכתבו ידנית וסחף מיגרציות.
ממשק ניהול אינטרנטי
ממשק מובנה מבוסס דפדפן לצורך חקירת סכימות, שאילתות אינטראקטיביות והדמיית נתונים ללא התקנת כלים נוספים.
ספריות לקוח בטוחות טיפוס
בנאי שאילתות רשמיים עבור TypeScript, Python ו-Go מייצרים קוד גישה למסד נתונים עם בטיחות טיפוסים מלאה ישירות מסכימת EdgeDB שלכם.
למה להריץ את EdgeDB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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