EdgeDB הוא מאגר נתונים בקוד פתוח שמגדיר מחדש את הפרדיגמה היחסית. הוא נבנה על גבי המנוע המוכח של PostgreSQL, ומציג מודל נתונים עשיר מבוסס אובייקטים-יחסי, ירושת סכמה, ו-EdgeQL — שפת שאילתות שתוכננה להיות אקספרסיבית ובטוחה יותר מ-SQL. מפתחים נהנים ממאפיינים מחושבים, מאפייני קישור וכלי הגירה מובנים שמבטלים ניהול סכמה ידני.

אירוח עצמי של EdgeDB ב-VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תצורת מאגר הנתונים, הקצאת המשאבים ומיקום הנתונים. אתם יכולים לכוונן את הגדרות PostgreSQL כדי להתאים לעומס העבודה שלכם, ליישם אסטרטגיות גיבוי מותאמות אישית ולהשתלב עם התשתית שלכם ללא המגבלות של שירותי מאגרי נתונים מנוהלים.