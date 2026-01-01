התקינו את Hollama בלחיצה אחת.
ממשק אינטרנט מינימליסטי לשיחות עם מודלי Ollama ו-OpenAI, השומר כל שיחה בדפדפן שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Hollama
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Hollama
Hollama הוא לקוח צ'אט ממוקד עבור מודלי שפה גדולים (LLMs) שמתחבר ישירות מהדפדפן שלכם לשרת Ollama אחד או יותר, לנקודות קצה תואמות OpenAI, או לשניהם בו-זמנית. אין מסד נתונים מרכזי, אין מערכת חשבונות, ואין טלמטריה — סשנים, פרומפטים, הגדרות ומפתחות API כולם נשמרים באחסון המקומי של הדפדפן ולעולם אינם נוגעים בשרת המארח את ה-UI.
אירוח עצמי של Hollama על VPS מעניק לצוות קטן כתובת URL אחת, זמינה תמיד, לתקשורת עם מודלי Ollama פרטיים או מפתחות OpenAI משותפים, עם ממשק נקי בסגנון עורך, המעוצב סביב פרומפטים ארוכים, מודלי הסקה ושיחות עתירות קוד.
פיצ'רים עיקריים של Hollama
Ollama ו-OpenAI
התחברו לשרתי Ollama מקומיים, ל-OpenAI, או לכל נקודת קצה תואמת OpenAI, ועברו ביניהם בתוך סשן יחיד.
תמיכה בשרתים מרובים
רשמו מספר שרתי Ollama ו-OpenAI בבת אחת וּנְתְּבוּ כל סשן ל-backend אחר מבלי להגדיר מחדש את האפליקציה.
אחסון מקומי של הדפדפן
כל סשן, פרומפט, הגדרה ו-מפתח API נשמרים באחסון המקומי של הדפדפן, כך שהצ'אטים לעולם לא יושבים על ה-VPS או על שרת צד שלישי.
פרומפטים מקצועיים
שדות הנחיה גדולים עם תכונות עורך קוד, רינדור Markdown, הדגשת תחביר, וסימון מתמטי KaTeX שנבנו לעבודה טכנית.
היגיון ו-חזון
תמיכה מהשורה הראשונה למודלי הסקה ומודלי ראייה עם קלטי תמונה, אידיאלי עבור גרסאות חדשות יותר של **Ollama** ו-**OpenAI**.
ייבוא וייצוא
גבו או העבירו סשנים בין מכשירים באמצעות כלי הייבוא והייצוא המובנה, כך שאחסון הדפדפן לעולם לא יהיה נעול.
למה להריץ את Hollama על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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