Hollama הוא לקוח צ'אט ממוקד עבור מודלי שפה גדולים (LLMs) שמתחבר ישירות מהדפדפן שלכם לשרת Ollama אחד או יותר, לנקודות קצה תואמות OpenAI, או לשניהם בו-זמנית. אין מסד נתונים מרכזי, אין מערכת חשבונות, ואין טלמטריה — סשנים, פרומפטים, הגדרות ומפתחות API כולם נשמרים באחסון המקומי של הדפדפן ולעולם אינם נוגעים בשרת המארח את ה-UI.

אירוח עצמי של Hollama על VPS מעניק לצוות קטן כתובת URL אחת, זמינה תמיד, לתקשורת עם מודלי Ollama פרטיים או מפתחות OpenAI משותפים, עם ממשק נקי בסגנון עורך, המעוצב סביב פרומפטים ארוכים, מודלי הסקה ושיחות עתירות קוד.