התקינו Icinga 2 בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניטור בקוד פתוח עבור מארחים, שירותים ומדדים עם DSL חזק ו-REST API.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Icinga 2
Icinga 2 היא היורשת המודרנית של Nagios, שנכתבה מחדש ב-C++ לביצועים ונבנתה סביב DSL תצורה עוצמתי, REST API מקורי, ומודולי תכונות ניתנים לחיבור. היא בודקת את הזמינות של מארחים, שירותים, התקני רשת ויישומים, מחשבת מעברי מצב וזמני השבתה, ומפעילה התראות כשמשהו נשבר — הכל מגובה באלפי התוספים הקיימים התואמים ל-Nagios.
תבנית זו אורזת את Icinga 2 יחד עם Icinga DB, דמון סנכרון מגובה Redis, ו-Icinga Web 2 כך שתקבלו ערימת ניטור מלאה עם לוח מחוונים מודרני ישר מהקופסה. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר כל התראה, מדד ומלאי מארחים על תשתית שאתם שולטים בה, ללא תמחור לפי מארח או נעילת ספק.
פיצ'רים עיקריים של Icinga 2
תוסף תואם Nagios
עושה שימוש חוזר בכל המערכת האקולוגית של תוספי Nagios, כך שסקריפטי בדיקה קיימים עבור HTTP, SMTP, דיסק, CPU, מסדי נתונים ותעודות עובדים ללא שינויים.
לוח בקרה אינטרנטי מודרני
Icinga Web 2 עם מודול Icinga DB מגיע עם ממשק משתמש (UI) מהיר לרשימות, סינון ופרטים, עם מצב כהה, אישור בכמות גדולה ותזמון מודאלי עבור זמני השבתה.
DSL config חזק
כללים, תבניות וקבוצות שרתים מאפשרים לך להגדיר ניטור למאות שרתים בכמה שורות במקום לחזור על בלוקים לכל שרת.
REST API ואירועים
API REST מלא עבור מארחים, שירותים, זמני השבתה, הערות ואישורים מניע אוטומציה, לוחות מחוונים ושילובי ChatOps.
Icinga DB סנכרון הזרמה
daemon סנכרון המגובה ב-Redis מזרים כל תוצאת בדיקה ושינוי מצב לתוך MariaDB, כך שממשק ה-Web תמיד משקף מצב חי עם השהיה מינימלית.
ניטור מבוזר
הקונטיינר הראשי יוכל לקבל מאוחר יותר אזורי לוויין וסוכנים, מה שיאפשר לכם להתרחב למספר דאטה סנטרים מאותו עץ תצורה.
למה להריץ את Icinga 2 על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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