Icinga 2 היא היורשת המודרנית של Nagios, שנכתבה מחדש ב-C++ לביצועים ונבנתה סביב DSL תצורה עוצמתי, REST API מקורי, ומודולי תכונות ניתנים לחיבור. היא בודקת את הזמינות של מארחים, שירותים, התקני רשת ויישומים, מחשבת מעברי מצב וזמני השבתה, ומפעילה התראות כשמשהו נשבר — הכל מגובה באלפי התוספים הקיימים התואמים ל-Nagios.

תבנית זו אורזת את Icinga 2 יחד עם Icinga DB, דמון סנכרון מגובה Redis, ו-Icinga Web 2 כך שתקבלו ערימת ניטור מלאה עם לוח מחוונים מודרני ישר מהקופסה. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר כל התראה, מדד ומלאי מארחים על תשתית שאתם שולטים בה, ללא תמחור לפי מארח או נעילת ספק.