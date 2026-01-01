Cap היא חלופת CAPTCHA קלת משקל בקוד פתוח המגנה על טפסים ו-API מבוטים באמצעות הוכחת עבודה במקום חידות ויזואליות. במקום לבקש ממשתמשים לזהות רמזורים או מעברי חצייה, Cap מריצה אתגר SHA-256 שקט ב-WebAssembly — פותרת באלפיות שנייה עבור משתמשים אמיתיים תוך הפיכת הגשה אוטומטית ליקרה מבחינה חישובית עבור בוטים. לא מוגדרים קובצי Cookie, לא נאספים נתונים התנהגותיים, ושום בקשה לא עוזבת את השרת שלכם.

אירוח עצמי של Cap ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על הגנת הבוטים שלכם ללא עמלות פר-אימות וללא תלות בשירותים כמו Google reCAPTCHA או Cloudflare Turnstile. לוח מחוונים למנהל מספק ניתוח אתגרים וניהול מפתחות אתר.