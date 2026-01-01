פרוסו Cap בהתקנה בלחיצה אחת.
חלופת CAPTCHA בקוד פתוח, המעניקה עדיפות לפרטיות, המשתמשת בהוכחת עבודה במקום חידות ויזואליות — ללא מעקב, ללא קובצי Cookie, ללא קריאות חיצוניות.
בחרו תוכנית VPS עבור Cap
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Cap
Cap היא חלופת CAPTCHA קלת משקל בקוד פתוח המגנה על טפסים ו-API מבוטים באמצעות הוכחת עבודה במקום חידות ויזואליות. במקום לבקש ממשתמשים לזהות רמזורים או מעברי חצייה, Cap מריצה אתגר SHA-256 שקט ב-WebAssembly — פותרת באלפיות שנייה עבור משתמשים אמיתיים תוך הפיכת הגשה אוטומטית ליקרה מבחינה חישובית עבור בוטים. לא מוגדרים קובצי Cookie, לא נאספים נתונים התנהגותיים, ושום בקשה לא עוזבת את השרת שלכם.
אירוח עצמי של Cap ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על הגנת הבוטים שלכם ללא עמלות פר-אימות וללא תלות בשירותים כמו Google reCAPTCHA או Cloudflare Turnstile. לוח מחוונים למנהל מספק ניתוח אתגרים וניהול מפתחות אתר.
פיצ'רים עיקריים של Cap
אתגרי הוכחת עבודה
חישוב SHA-256 פועל בשקט ב-WebAssembly, מה שהופך את ההגנה מפני בוטים לבלתי נראית למשתמשים אמיתיים, תוך העלאת העלות של התקפות אוטומטיות.
אפס מעקב
לא מוגדרים קובצי Cookie, לא נאספות טביעות אצבע התנהגותיות, ולא נשלחים נתונים לשרתי צד שלישי — תואם GDPR באופן מלא כבר בשלב התכנון.
לוח בקרה של מנהל מערכת
עקבו אחר שיעורי השלמת אתגרים, נהלו מפתחות אתר, ובדקו מדדי פעילות בוטים באמצעות לוח המחוונים המובנה לניתוח נתונים.
ווידג'ט קל משקל
הווידג'ט בצד הלקוח הוא רק כ-20KB, ומוסיף משקל עמוד זניח לכל אתר או יישום שמטמיע אותו.
עיצוב API-First
אמת אסימוני אתגר בצד השרת באמצעות API REST פשוט, מה שהופך את Cap לניתן לשילוב עם כל שפה או framework.
למה להריץ את Cap על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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