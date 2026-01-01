פרוסו FMD בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת Find My Device באחסון עצמי, ידידותי לפרטיות, כדי לאתר, לצלצל ולמחוק מרחוק את טלפוני וטאבלטי הAndroid שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור FMD (Find My Device)
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם FMD (Find My Device)
FMD (Find My Device) היא אלטרנטיבה בקוד פתוח, באירוח עצמי, ל-Find My Device של גוגל. היא עובדת יחד עם אפליקציית FMD Android: הטלפונים שלכם מדווחים על מיקומם המוצפן לשרת שלכם, שאליו אתם ניגשים דרך ממשק אינטרנט נקי כדי לאתר מכשיר אבוד או גנוב, לגרום לו לצלצל, לצלם תמונה, לנעול את המסך, או להפעיל מחיקה מרחוק. כל פקודה מנותבת דרך השרת שלכם, כך שאף צד שלישי לעולם לא רואה היכן המכשירים שלכם נמצאים.
מכיוון שאתם מארחים אותה בעצמכם על ה-VPS שלכם, היסטוריית המיקומים ונתוני המכשירים שלכם לעולם אינם עוזבים תשתית שאתם שולטים בה — אין דרישה לחשבון גוגל ואין נעילת ספק. הצפנה מקצה לקצה שומרת על הנתונים בלתי קריאים אפילו לשרת, ומעניקה לכם את הביטחון של שירות מסחרי למעקב אחר מכשירים מבלי לוותר על הפרטיות.
פיצ'רים עיקריים של FMD (Find My Device)
אתרו מכשירים אבודים
אתרו את מיקום ה-GPS האחרון שדווח של כל טלפון או טאבלט רשום ישירות מממשק האינטרנט, גם כשהמכשיר אינו בהישג יד.
פקודות מרוחקות
הפעילו צלצול חזק, צלמו תמונה, נעלו את המסך, או מחקו נתונים מרחוק כדי להגן על מכשיר שאבד או נגנב.
הצפנה מקצה לקצה
נתוני מיקום מוצפנים במכשיר לפני שהם מגיעים לשרת, כך שאף אחד — אפילו לא המארח — לא יכול לקרוא את מיקומכם.
אפליקציה נלווית ל-Android
מתחבר עם אפליקציית אנדרואיד FMD בקוד פתוח כדי לדווח על מיקום ולקבל פקודות מבלי להסתמך על Google Play Services.
אין חשבון גוגל
החליפו את Google Find My Device בשירות שאתם שולטים בו באופן מלא, ללא צורך בחשבון ענן או נעילת ספק.
למה להריץ את FMD (Find My Device) על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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