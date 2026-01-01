FMD (Find My Device) היא אלטרנטיבה בקוד פתוח, באירוח עצמי, ל-Find My Device של גוגל. היא עובדת יחד עם אפליקציית FMD Android: הטלפונים שלכם מדווחים על מיקומם המוצפן לשרת שלכם, שאליו אתם ניגשים דרך ממשק אינטרנט נקי כדי לאתר מכשיר אבוד או גנוב, לגרום לו לצלצל, לצלם תמונה, לנעול את המסך, או להפעיל מחיקה מרחוק. כל פקודה מנותבת דרך השרת שלכם, כך שאף צד שלישי לעולם לא רואה היכן המכשירים שלכם נמצאים.

מכיוון שאתם מארחים אותה בעצמכם על ה-VPS שלכם, היסטוריית המיקומים ונתוני המכשירים שלכם לעולם אינם עוזבים תשתית שאתם שולטים בה — אין דרישה לחשבון גוגל ואין נעילת ספק. הצפנה מקצה לקצה שומרת על הנתונים בלתי קריאים אפילו לשרת, ומעניקה לכם את הביטחון של שירות מסחרי למעקב אחר מכשירים מבלי לוותר על הפרטיות.