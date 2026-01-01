Harness Open Source היא פלטפורמת DevOps מקיפה המאחדת ניהול קוד מקור, צינורות CI/CD אוטומטיים, סביבות פיתוח מתארחות (Gitspaces) ורישומי ארטיפקטים לפתרון יחיד. כהתפתחות של Drone CI, היא מתרחבת מעבר לאינטגרציה רציפה כדי לספק פלטפורמת אספקת תוכנה מלאה תחת רישיון Apache 2.0.

אירוח עצמי של Harness ב-VPS שלכם מעניק לכם דקות בנייה ללא הגבלה, אחסון ארטיפקטים וחברי צוות בעלות קבועה, עם בעלות מלאה על קוד המקור ונתוני ה-Pipeline. ללא ויסות, ללא תמחור לפי משתמש וללא נעילת ספק — רק פלטפורמת DevOps עשירה בתכונות הפועלת על חומרה שבשליטתכם.