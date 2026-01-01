התקינו Harness בלחיצה אחת.
פלטפורמת פיתוח מקצה-לקצה המשלבת אירוח Git, צינורות CI/CD, וסביבות פיתוח בענן בכלי אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור Harness
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Harness
Harness Open Source היא פלטפורמת DevOps מקיפה המאחדת ניהול קוד מקור, צינורות CI/CD אוטומטיים, סביבות פיתוח מתארחות (Gitspaces) ורישומי ארטיפקטים לפתרון יחיד. כהתפתחות של Drone CI, היא מתרחבת מעבר לאינטגרציה רציפה כדי לספק פלטפורמת אספקת תוכנה מלאה תחת רישיון Apache 2.0.
אירוח עצמי של Harness ב-VPS שלכם מעניק לכם דקות בנייה ללא הגבלה, אחסון ארטיפקטים וחברי צוות בעלות קבועה, עם בעלות מלאה על קוד המקור ונתוני ה-Pipeline. ללא ויסות, ללא תמחור לפי משתמש וללא נעילת ספק — רק פלטפורמת DevOps עשירה בתכונות הפועלת על חומרה שבשליטתכם.
פיצ'רים עיקריים של Harness
SCM משולב
אחסון מאגרי Git עם תהליכי עבודה מלאים של קומיט, בראנץ', מיזוג ופול ריקווסט, לצד ביקורת קוד, הגנת בראנצ'ים וסריקת סודות.
CI/CD מוכן לפריסה
בנו, בדקו ופרסו כל שפה או מסגרת עבודה עם שלבי Pipeline מבוססי קונטיינרים, מאות תבניות לשימוש חוזר, והעברה בלחיצה אחת מ-GitHub Actions, GitLab CI ו-CircleCI.
Gitspaces סביבות פיתוח
ספקו למפתחים סביבות פיתוח ענן מוכנות לשימוש מיידי ומוגדרות מראש, נגישות מ-VS Code, מ-JetBrains או מהדפדפן — ובכך מבטלות לחלוטין את זמן ההגדרה.
מאגר ארטיפקטים
אחסון וגישור תמונות Docker, תרשימי Helm וחבילות מותאמות אישית ברגיסטרי מובנה עם קאשינג במעלה הזרם כדי להאיץ תהליכי בנייה ולהפחית תלויות חיצוניות.
סריקת אבטחה
זיהוי אוטומטי של סודות ופרצות אבטחה בקוד ובתלויות, לפני הגעתם לייצור, תוך אכיפת שערי איכות כחלק מכל הרצת Pipeline.
למה להריץ את Harness על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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