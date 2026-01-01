פרוסו Open Dronelog בלחיצה אחת.
מנתח באירוח עצמי עבור יומני טיסה של רחפני DJI ו-Litchi עם מפות תלת-ממדיות, גרפי טלמטריה ודוחות טיסה להדפסה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Open Dronelog
Open Dronelog הוא מנתח יומני טיסה של רחפנים בקוד פתוח, שמייבא ייצוא של DJI, Litchi ו-Airdata לתוך מסד נתונים מקומי של DuckDB ומציג אותם דרך לוח מחוונים אינטראקטיבי מבוסס ווב. בניגוד לשירותי ענן שנועלים את היסטוריית הטיסות שלכם מאחורי מנויים או מגבלות העלאה, כל טיסה, מספר סידורי של סוללה ודגימת טלמטריה נשארים בשרת שלכם, והניתוחים מתבצעים באופן מקומי עם דגימת משנה אוטומטית עבור מערכי נתונים גדולים מאוד.
אירוח עצמי של Open Dronelog ב-VPS שלכם שומר על נתיבי טיסה מזהים אישית, מספרים סידוריים של רחפנים והיסטוריית סוללות בשליטתכם המלאה. אתם יכולים לסנכרן יומנים באופן אוטומטי מתיקייה מותקנת, ליצור דוחות רגולציה להדפסה בפורמט A4 עבור הרשויות, ולשתף מופע יחיד על פני צוות רחפנים שלם ללא עמלות לכל טייס.
פיצ'רים עיקריים של Open Dronelog
ייבוא יומנים רב-פורמט
ייבוא DJI txt, Litchi CSV, וייצוא Airdata עם זיהוי יחידות אוטומטי, הסרת כפילויות חכמה, ותוספי מנתח צד שלישי אופציונליים.
מפות טיסה אינטראקטיביות
שחזר טיסות על מפה תלת-ממדית עם שכבות לבחירה של לוויין, טופוגרפיה או OpenStreetMap, בקרת מהירות משתנה והדמיה חיה של מקלות השלט רחוק.
תרשימי טלמטריה
גרפים מסונכרנים עם זום בגרירה עבור גובה, מהירות, מתחי תאי סוללה, יציבה, אות RC, GPS, ומרחק לנקודת ההתחלה, לכל טיסה.
מעקב בריאות סוללה
ספירת מחזורי טעינה לכל סוללה, היסטוריית קיבולת טעינה מלאה, ומגמות דקות שימוש עוזרים לכם לזהות התדרדרות לפני שסוללה נכשלת בטיסה.
דוחות טיסות להדפסה
צרו דוחות HTML הניתנים להגדרה בפורמט A4, עם קבוצות שדות לבחירה, נתוני מזג אוויר וקיבוץ לפי יום, המודפסים ישירות ל-PDF עבור הרשויות.
אחסון מקומי קודם
כל הטיסות נמצאות במסד נתונים מקומי של DuckDB עם ייצוא ל-CSV, JSON, GPX ו-KML בתוספת גיבוי ושחזור מלאים — אין צורך בהעלאה לענן.
למה להריץ את Open Dronelog על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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