Open Dronelog הוא מנתח יומני טיסה של רחפנים בקוד פתוח, שמייבא ייצוא של DJI, Litchi ו-Airdata לתוך מסד נתונים מקומי של DuckDB ומציג אותם דרך לוח מחוונים אינטראקטיבי מבוסס ווב. בניגוד לשירותי ענן שנועלים את היסטוריית הטיסות שלכם מאחורי מנויים או מגבלות העלאה, כל טיסה, מספר סידורי של סוללה ודגימת טלמטריה נשארים בשרת שלכם, והניתוחים מתבצעים באופן מקומי עם דגימת משנה אוטומטית עבור מערכי נתונים גדולים מאוד.

אירוח עצמי של Open Dronelog ב-VPS שלכם שומר על נתיבי טיסה מזהים אישית, מספרים סידוריים של רחפנים והיסטוריית סוללות בשליטתכם המלאה. אתם יכולים לסנכרן יומנים באופן אוטומטי מתיקייה מותקנת, ליצור דוחות רגולציה להדפסה בפורמט A4 עבור הרשויות, ולשתף מופע יחיד על פני צוות רחפנים שלם ללא עמלות לכל טייס.