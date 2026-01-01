Papra היא פלטפורמת קוד פתוח לניהול וארכיון מסמכים, שתוכננה לאחסון לטווח ארוך ושליפה קלה של מסמכים אישיים וארגוניים — קבלות, אחריות, חוזים, וכל דבר שאתם צריכים לשמור. בניגוד לפתרונות DMS מסורבלים, Papra מתמקדת בפשטות: העלו מסמכים, תייגו אותם, חפשו אותם, ומצאו אותם שוב שנים מאוחר יותר.

אירוח עצמי של Papra על VPS משלכם שם את המסמכים שלכם בשליטה מלאה ללא גישה של צד שלישי, ללא עמלות לפי מסמך, וללא מגבלות אחסון מעבר לדיסק שלכם. מסד הנתונים המובנה של SQLite פירושו אפס תלויות תשתית — רק קונטיינר אחד ונפח אחסון אחד.