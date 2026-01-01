פרוסו את Papra בלחיצה אחת.
פלטפורמה מינימליסטית בקוד פתוח לניהול מסמכים, לארכוב ושליפה של הקבצים החשובים שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Papra
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Papra
Papra היא פלטפורמת קוד פתוח לניהול וארכיון מסמכים, שתוכננה לאחסון לטווח ארוך ושליפה קלה של מסמכים אישיים וארגוניים — קבלות, אחריות, חוזים, וכל דבר שאתם צריכים לשמור. בניגוד לפתרונות DMS מסורבלים, Papra מתמקדת בפשטות: העלו מסמכים, תייגו אותם, חפשו אותם, ומצאו אותם שוב שנים מאוחר יותר.
אירוח עצמי של Papra על VPS משלכם שם את המסמכים שלכם בשליטה מלאה ללא גישה של צד שלישי, ללא עמלות לפי מסמך, וללא מגבלות אחסון מעבר לדיסק שלכם. מסד הנתונים המובנה של SQLite פירושו אפס תלויות תשתית — רק קונטיינר אחד ונפח אחסון אחד.
פיצ'רים עיקריים של Papra
חיפוש טקסט מלא
חיפוש בתוכן מסמכים, תגיות ו-מטא-דאטה באופן מיידי — כולל טקסט שחולץ מתמונות סרוקות באמצעות OCR.
כללי תיוג אוטומטיים
הגדירו כללים לתיוג אוטומטי של מסמכים נכנסים לפי תבניות שמות קבצים או תוכן, כדי לשמור על הארכיון שלכם מסודר ללא מאמץ ידני.
קליטת דוא"ל
שלחו מסמכים ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלכם ב-Papra באמצעות אימייל, מה שמאפשר לארכב בקלות קבלות וחשבוניות כשהן מגיעות.
ארגונים ושיתוף
צרו מספר ארגונים והזמינו משתפי פעולה, כך שמשפחות או צוותים קטנים יוכלו לנהל מסמכים יחד במרחבים נפרדים.
API ו-webhooks
שלבו את Papra עם כלים אחרים באמצעות REST API, CLI, SDK, ו-webhooks לזרימות עבודה אוטומטיות של מסמכים.
למה להריץ את Papra על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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