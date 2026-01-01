Waline היא מערכת תגובות בקוד פתוח, באירוח עצמי, המיועדת לאתרי אינטרנט סטטיים, בלוגים ואתרי תיעוד. היא מספקת חווית תגובות עשירה בתכונות הכוללת תגובות מקוננות, תגובות אימוג'י, ספירת מבקרים וסטטיסטיקות צפייה בכתבות, והכל ללא הסתמכות על שירותי צד שלישי שעוקבים אחר המשתמשים שלכם.

אירוח עצמי של Waline ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני התגובות, תהליכי ניהול התוכן והגדרות ההתראות. פריסה זו משתמשת ב-SQLite לאחסון מקומי ללא צורך בתצורה, כך שאין מסד נתונים נפרד לניהול. Waline משתלבת עם כל ממשק קצה באמצעות ווידג'ט JavaScript ותומכת בעיצוב Markdown בתגובות באופן מובנה.