פרסו Waline בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת תגובות קלת משקל בקוד פתוח עם הגנה מפני ספאם, ניהול ותמיכה בהתראות עשירות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Waline
Waline היא מערכת תגובות בקוד פתוח, באירוח עצמי, המיועדת לאתרי אינטרנט סטטיים, בלוגים ואתרי תיעוד. היא מספקת חווית תגובות עשירה בתכונות הכוללת תגובות מקוננות, תגובות אימוג'י, ספירת מבקרים וסטטיסטיקות צפייה בכתבות, והכל ללא הסתמכות על שירותי צד שלישי שעוקבים אחר המשתמשים שלכם.
אירוח עצמי של Waline ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני התגובות, תהליכי ניהול התוכן והגדרות ההתראות. פריסה זו משתמשת ב-SQLite לאחסון מקומי ללא צורך בתצורה, כך שאין מסד נתונים נפרד לניהול. Waline משתלבת עם כל ממשק קצה באמצעות ווידג'ט JavaScript ותומכת בעיצוב Markdown בתגובות באופן מובנה.
פיצ'רים עיקריים של Waline
הגנת ספאם
שילוב Akismet מובנה והגבלת קצב לפי כתובת IP מונעים תגובות ספאם מבלי לדרוש בדיקה ידנית של כל הגשה.
התראות דוא"ל
התראות אימייל אוטומטיות מודיעות למגיבים על תגובות ולבעלי אתרים על הגשות חדשות, שומרות על שיחות פעילות ללא ניטור ידני.
ניתוח נתוני מבקרים
עקבו אחר ספירת צפיות בדף ונתוני מבקרים ייחודיים לכל מאמר ישירות מווידג'ט Waline, ללא צורך בשירות ניתוח נתונים נוסף.
לוח בקרה לניהול
פאנל ניהול מבוסס ווב מאפשר לך לאשר, לערוך ולמחוק תגובות ולנהל חשבונות מגיבים מממשק אחד.
תמיכה ב-Markdown
מגיבים יכולים לעצב תגובות באמצעות תחביר Markdown ולהוסיף תגובות אימוג'י, מה שהופך את הדיונים לעשירים וקלים יותר לקריאה.
למה להריץ את Waline על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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