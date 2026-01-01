פרסו docassemble בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת מומחה בקוד פתוח לראיונות מודרכים והרכבת מסמכים אוטומטית, הבנויה על Python, YAML ו-Markdown.
בחרו תוכנית VPS עבור docassemble
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם docassemble
docassemble היא פלטפורמה חינמית בקוד פתוח לבניית ראיונות מודרכים מבוססי אינטרנט שאוספים מידע ממשתמשי קצה ומרכיבים מסמכים, חוזים וטפסים מותאמים אישית מהתשובות. מחברים כותבים לוגיקת ראיונות ב-YAML, תבניות מסמכים ב-Markdown או ב-DOCX, ומרחיבים התנהגות עם Python — מבלי להקים יישום אינטרנט מותאם אישית.
עוצבה במקור עבור ארגוני סיוע משפטי ומשרדי עורכי דין הממכנים קליטת לקוחות וניסוח מסמכים, docassemble מפעילה כעת מערכות מומחה בתחומי ציות, שירותי ממשלה ותהליכי עבודה של משאבי אנוש. אירוח עצמי על VPS שומר על תשובות רגישות לראיונות, מסמכים שנוצרו ונתוני לקוחות על תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לכל ראיון או לכל משתמש.
פיצ'רים עיקריים של docassemble
ראיונות מודרכים
בנו זרימות שאלות מתפצלות ב-YAML שאוספות קלט ממשתמשים באמצעות טפסי אינטרנט נגישים וידידותיים למובייל עם לוגיקה מותנית.
הרכבת מסמכים
צרו מסמכי DOCX, PDF ו-RTF מלאים מתשובות לראיונות באמצעות תבניות Markdown או Word עם עיצוב אוטומטי.
הרחבת Python
עברו לפייתון מלא כש-YAML אינו מספיק — קראו ל-API חיצוניים, הריצו חישובים, או השתלבו עם מערכות קיימות.
חתימות אלקטרוניות
לכדו חתימות במסכי מגע והטמיעו אותן במסמכים שנוצרו ללא שירותי חתימה אלקטרונית של צד שלישי.
תמיכה רב-לשונית
צרו ראיון אחד במספר שפות עם כלי תרגום מובנים ועיצוב תאריך, מספר ומטבע מותאם-לוקאל.
Playground מובנה
סביבת פיתוח מבוססת דפדפן עם עורך קוד, בדיקות בזמן אמת וניהול חבילות מאפשרת למפתחים לבצע איטרציות ללא IDE נפרד.
למה להריץ את docassemble על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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