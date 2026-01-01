docassemble היא פלטפורמה חינמית בקוד פתוח לבניית ראיונות מודרכים מבוססי אינטרנט שאוספים מידע ממשתמשי קצה ומרכיבים מסמכים, חוזים וטפסים מותאמים אישית מהתשובות. מחברים כותבים לוגיקת ראיונות ב-YAML, תבניות מסמכים ב-Markdown או ב-DOCX, ומרחיבים התנהגות עם Python — מבלי להקים יישום אינטרנט מותאם אישית.

עוצבה במקור עבור ארגוני סיוע משפטי ומשרדי עורכי דין הממכנים קליטת לקוחות וניסוח מסמכים, docassemble מפעילה כעת מערכות מומחה בתחומי ציות, שירותי ממשלה ותהליכי עבודה של משאבי אנוש. אירוח עצמי על VPS שומר על תשובות רגישות לראיונות, מסמכים שנוצרו ונתוני לקוחות על תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לכל ראיון או לכל משתמש.