Headroom הוא תווכה לדחיסת הקשר בקוד פתוח עבור סוכני AI ויישומים מבוססי LLM. הוא פרוס כפרוקסי שקוף, ויושב בין הסוכן שלכם לבין כל נקודת קצה של API התואמת ל-OpenAI, דוחס אוטומטית פלטי כלים, יומנים, נתחי RAG, קבצים והיסטוריית שיחות — מפחית את השימוש באסימונים ב-60–95% ללא אובדן דיוק בתגובה.

Headroom משתלב באופן טבעי עם Claude Code, Cursor וכלי MCP תואמים אחרים באמצעות ממשק שרת ה-MCP המובנה שלו. אירוח עצמי ב-VPS שלכם מבטל חשיפת נתונים לצד שלישי ומעניק לכם שליטה מלאה על איזה קצה עורפי של AI הסוכנים שלכם מתחברים.