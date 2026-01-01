התקינו Headroom בלחיצה אחת.
פרוקסי בקוד פתוח לדחיסת הקשר שמפחית את השימוש באסימוני LLM ב-60–95% עבור סוכני AI וכלי קידוד.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Headroom
Headroom הוא תווכה לדחיסת הקשר בקוד פתוח עבור סוכני AI ויישומים מבוססי LLM. הוא פרוס כפרוקסי שקוף, ויושב בין הסוכן שלכם לבין כל נקודת קצה של API התואמת ל-OpenAI, דוחס אוטומטית פלטי כלים, יומנים, נתחי RAG, קבצים והיסטוריית שיחות — מפחית את השימוש באסימונים ב-60–95% ללא אובדן דיוק בתגובה.
Headroom משתלב באופן טבעי עם Claude Code, Cursor וכלי MCP תואמים אחרים באמצעות ממשק שרת ה-MCP המובנה שלו. אירוח עצמי ב-VPS שלכם מבטל חשיפת נתונים לצד שלישי ומעניק לכם שליטה מלאה על איזה קצה עורפי של AI הסוכנים שלכם מתחברים.
פיצ'רים עיקריים של Headroom
חיסכון עצום באסימונים
דוחס את פלטי הכלי, יומנים והיסטוריית שיחות לפני שליחה ל-LLM, מפחית את השימוש בטוקנים ב-60-95% מבלי לפגוע בדיוק.
פרוקסי ללא קוד
פועל כפרוקסי קל לשילוב בין הסוכן שלכם לבין כל API תואם OpenAI — אין צורך בשינויים ב-SDK כדי להתחיל לחסוך טוקנים באופן מיידי.
הסרת כפילויות הקשר
מסיר כפילויות באופן אוטומטי של הקשרים משותפים בין Claude, Codex, Gemini, וסוכנים אחרים הפועלים באותה הפעלה.
תמיכה בשרת MCP
חושפת כלי דחיסה כנקודות קצה של MCP, המשתלבים באופן טבעי עם Claude Code, Cursor, וכל סוכן קידוד תואם MCP.
ניתוב קצה עורפי מותאם אישית
ניתוב בקשות לכל Backend תואם OpenAI באמצעות הגדרת משתנה סביבה יחיד — אין צורך בשינויים בקוד הסוכן.
למה להריץ את Headroom על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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