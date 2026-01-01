התקינו Dawarich בהתקנה בלחיצה אחת.
אלטרנטיבה באירוח עצמי ל-Google Timeline למעקב והצגה חזותית של היסטוריית המיקומים המלאה שלכם על מפה אינטראקטיבית.
בחרו תוכנית VPS עבור Dawarich
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Dawarich
Dawarich היא אלטרנטיבה באירוח עצמי ל-Google Timeline, שמציבה את היסטוריית המיקומים שלך בשליטתך המלאה. ניתן לייבא נתונים מייצואי Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, קובצי GPX וממקורות אחרים כדי לבנות תיעוד עשיר וניתן לחיפוש של כל מקום שבו היית.
הפלטפורמה מציגה את התנועות שלך באופן ויזואלי כמפות אינטראקטיביות עם מפות חום, קווי מסלול ושכבות "ערפל מלחמה". נתונים סטטיסטיים מובנים מציגים מדינות שביקרת בהן, ערים שחקרת ומרחק נסיעה כולל, בעוד שכלי טיול מאפשרים לך להוסיף הערות למסעות עם תמונות ופתקים. שיתוף מיקום משפחתי עם בקרות פרטיות אישיות הופך אותה למתאימה לשימוש ביתי. אירוח עצמי שומר על נתוני מיקום רגישים במלואם על התשתית שלך, הרחק מ-Google ומצדדים שלישיים אחרים.
פיצ'רים עיקריים של Dawarich
ייבוא רב-מקורות
ייבאו נתוני מיקום מציר הזמן של Google Maps, מ-OwnTracks, מ-Strava, מ-Immich, מקובצי GPX ועוד, כדי לבנות תיעוד היסטורי מלא.
תצוגות מפה אינטראקטיביות
חקור את ההיסטוריה שלך כמפות חום, קווי מסלול, ושכבות ערפל מלחמה על מפה אינטראקטיבית לחלוטין עם שכבות הניתנות להתאמה אישית.
סטטיסטיקות נסיעות
ראו כמה מדינות וערים ביקרתם, כמה רחוק נסעתם, ועקבו אחר מספר הימים שביליתם בכל מדינה.
שילוב תמונות
חברו את Immich או Photoprism כדי להציג תמונות מתויגות גיאוגרפית על המפה ולקשר זיכרונות לטיולים ומיקומים ספציפיים.
שיתוף מיקום משפחתי
שתפו את המיקום שלכם עם בני משפחה תוך שמירה על הגדרות פרטיות אישיות, כך שכל אדם יחליט מה הוא חושף.
למה להריץ את Dawarich על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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