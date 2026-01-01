Dawarich היא אלטרנטיבה באירוח עצמי ל-Google Timeline, שמציבה את היסטוריית המיקומים שלך בשליטתך המלאה. ניתן לייבא נתונים מייצואי Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, קובצי GPX וממקורות אחרים כדי לבנות תיעוד עשיר וניתן לחיפוש של כל מקום שבו היית.

הפלטפורמה מציגה את התנועות שלך באופן ויזואלי כמפות אינטראקטיביות עם מפות חום, קווי מסלול ושכבות "ערפל מלחמה". נתונים סטטיסטיים מובנים מציגים מדינות שביקרת בהן, ערים שחקרת ומרחק נסיעה כולל, בעוד שכלי טיול מאפשרים לך להוסיף הערות למסעות עם תמונות ופתקים. שיתוף מיקום משפחתי עם בקרות פרטיות אישיות הופך אותה למתאימה לשימוש ביתי. אירוח עצמי שומר על נתוני מיקום רגישים במלואם על התשתית שלך, הרחק מ-Google ומצדדים שלישיים אחרים.