Vince Analytics הוא שרת אנליטיקס אינטרנטי קל משקל, באירוח עצמי, שנבנה עבור יחידים וצוותים קטנים שרוצים שליטה מלאה על נתוני המבקרים שלהם. הוא אינו דורש מסד נתונים חיצוני, נשלח כקובץ בינארי יחיד, ומאחסן הכל באופן מקומי — מה שהופך אותו לקל לתפעול בכל שרת VPS ללא הגדרה מורכבת.

Vince תואם לסקריפטים של מעקב של Plausible Analytics, כך שתוכלו להעביר אתרים קיימים מבלי לשנות את קוד ה-frontend שלכם. הוא עוקב אחר צפיות בדפים, מבקרים ייחודיים, מפנים ואירועים מותאמים אישית, תוך שמירה על תאימות מלאה ל-GDPR, CCPA ו-PECR — ללא צורך בעוגיות.