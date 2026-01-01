התקינו Vince Analytics בלחיצה אחת.
פלטפורמת אנליטיקס לאתרים ידידותית לפרטיות ובאירוח עצמי, המהווה תחליף ישיר ל-Google Analytics.
בחרו תוכנית VPS עבור Vince Analytics
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Vince Analytics
Vince Analytics הוא שרת אנליטיקס אינטרנטי קל משקל, באירוח עצמי, שנבנה עבור יחידים וצוותים קטנים שרוצים שליטה מלאה על נתוני המבקרים שלהם. הוא אינו דורש מסד נתונים חיצוני, נשלח כקובץ בינארי יחיד, ומאחסן הכל באופן מקומי — מה שהופך אותו לקל לתפעול בכל שרת VPS ללא הגדרה מורכבת.
Vince תואם לסקריפטים של מעקב של Plausible Analytics, כך שתוכלו להעביר אתרים קיימים מבלי לשנות את קוד ה-frontend שלכם. הוא עוקב אחר צפיות בדפים, מבקרים ייחודיים, מפנים ואירועים מותאמים אישית, תוך שמירה על תאימות מלאה ל-GDPR, CCPA ו-PECR — ללא צורך בעוגיות.
פיצ'רים עיקריים של Vince Analytics
אין צורך בעוגיות
Vince עוקבת אחר מבקרים ללא קובצי Cookie או מזהים אישיים, ושומרת על האתר שלכם עומד באופן מלא בתקני GDPR, CCPA ו-PECR כברירת מחדל.
סקריפטים תואמי Plausible
הטמיעו את אותו סקריפט מעקב שמשמש עבור Plausible Analytics והפנו אותו למופע Vince שלכם — אין צורך בשינויים ב-frontend בעת ההעברה.
אפס תלויות חיצוניות
הפלטפורמה כולה מגיעה כקובץ בינארי יחיד עם מסד נתונים מוטמע, כך שאין צורך להתקין, להגדיר או לתחזק דבר נוסף לצידה.
אתרים ואירועים ללא הגבלה
הוסיפו כמה אתרים שמשאבי ה-VPS שלכם מאפשרים ו-אספו כמה אירועים שאתם צריכים — אין מגבלות מלאכותיות מבוססות תוכנית.
לוחות מחוונים ציבוריים ומשותפים
שתפו לוחות מחוונים של אנליטיקס בפומבי או באמצעות קישורים ייחודיים המוגנים בסיסמה, מה שיאפשר לבעלי עניין גישה מבלי לחשוף את חשבון הניהול שלכם.
למה להריץ את Vince Analytics על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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