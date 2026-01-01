עד 69% הנחה עבור Jitsi Meet

התקינו Jitsi Meet בלחיצה אחת.

פלטפורמת ועידות וידאו באחסון עצמי עם שיתוף מסך, הצפנה מקצה לקצה, וללא עמלות לפי משתתף — חלופת Zoom.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו Jitsi Meet בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Jitsi Meet

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Jitsi Meet

**Jitsi Meet** היא פלטפורמת ועידות וידאו חינמית בקוד פתוח שפועלת כולה בדפדפן באמצעות WebRTC, ללא צורך בתוספים, אפליקציות או חשבונות למשתתפים. היא נבנתה על ידי הצוות שמאחורי השירות הציבורי הפופולרי meet.jit.si ובשימוש 8x8 בפלטפורמת הענן המסחרית שלהם. **Jitsi Meet** תומכת בווידאו HD, שיתוף מסך, הצפנה מקצה לקצה, הקלטה, סטרימינג בשידור חי ל-YouTube, הרמת ידיים, סקרים, חדרי עבודה וכתוביות חיות מובנות.

אירוח עצמי של **Jitsi Meet** על שרת VPS משלכם מעניק לארגונים וקהילות דקות פגישה ללא הגבלה למספר בלתי מוגבל של משתתפים, כאשר כל זרם אודיו ווידאו מנותב דרך התשתית שלכם במקום לעבור דרך SaaS של צד שלישי שיכול לשנות תמחור, להגביל רוחב פס או לנתח מטא-דאטה של פגישות.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Jitsi Meet

שיחות וידאו בדפדפן בלבד

משתתפים מצטרפים מכל דפדפן מודרני ללא התקנת תוכנה, תוספים או יצירת חשבונות — שתפו קישור והוועידות מתחילות באופן מיידי.

שיתוף מסך והקלטה

שתפו יישומים, כרטיסיות דפדפן, או מסכים שלמים במהלך שיחות, עם הקלטת פגישה אופציונלית וסטרימינג בשידור חי ל-YouTube או לנקודות קצה אחרות של RTMP.

הצפנה מקצה לקצה

E2EE אופציונלי לשיחות אחד-על-אחד ולפגישות קבוצתיות קטנות שומר על זרמי אודיו ווידאו מוצפנים מהשולח למקבל, אפילו מהשרת עצמו.

חדרי עבודה וסקרים

פצלו פגישות גדולות יותר לקבוצות דיון קטנות יותר לדיון, הריצו סקרים חיים, הרימו ידיים, והשתמשו בתגובות לדינמיקה אינטראקטיבית של הכנס.

כתוביות חיות ו-הצטרפות בחיוג

אינטגרציה אופציונלית עם Jigasi עבור חיוג SIP וכתוביות בזמן אמת הופכת פגישות לנגישות למתקשרים טלפוניים ומשתתפים הזקוקים לתמלילים.

אין תמחור לפי משתמשים

אירחו פגישות ללא הגבלה עם משתתפים ללא הגבלה ב-VPS שלכם — ללא עמלות למשתתף, ללא הגבלת זמן לפגישות, ללא בקשות לשדרוג.

למה להריץ את Jitsi Meet על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

Sylvain
Sylvain

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

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החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.

החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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