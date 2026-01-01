התקינו Jitsi Meet בלחיצה אחת.
פלטפורמת ועידות וידאו באחסון עצמי עם שיתוף מסך, הצפנה מקצה לקצה, וללא עמלות לפי משתתף — חלופת Zoom.
בחרו תוכנית VPS עבור Jitsi Meet
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Jitsi Meet
**Jitsi Meet** היא פלטפורמת ועידות וידאו חינמית בקוד פתוח שפועלת כולה בדפדפן באמצעות WebRTC, ללא צורך בתוספים, אפליקציות או חשבונות למשתתפים. היא נבנתה על ידי הצוות שמאחורי השירות הציבורי הפופולרי meet.jit.si ובשימוש 8x8 בפלטפורמת הענן המסחרית שלהם. **Jitsi Meet** תומכת בווידאו HD, שיתוף מסך, הצפנה מקצה לקצה, הקלטה, סטרימינג בשידור חי ל-YouTube, הרמת ידיים, סקרים, חדרי עבודה וכתוביות חיות מובנות.
אירוח עצמי של **Jitsi Meet** על שרת VPS משלכם מעניק לארגונים וקהילות דקות פגישה ללא הגבלה למספר בלתי מוגבל של משתתפים, כאשר כל זרם אודיו ווידאו מנותב דרך התשתית שלכם במקום לעבור דרך SaaS של צד שלישי שיכול לשנות תמחור, להגביל רוחב פס או לנתח מטא-דאטה של פגישות.
פיצ'רים עיקריים של Jitsi Meet
שיחות וידאו בדפדפן בלבד
משתתפים מצטרפים מכל דפדפן מודרני ללא התקנת תוכנה, תוספים או יצירת חשבונות — שתפו קישור והוועידות מתחילות באופן מיידי.
שיתוף מסך והקלטה
שתפו יישומים, כרטיסיות דפדפן, או מסכים שלמים במהלך שיחות, עם הקלטת פגישה אופציונלית וסטרימינג בשידור חי ל-YouTube או לנקודות קצה אחרות של RTMP.
הצפנה מקצה לקצה
E2EE אופציונלי לשיחות אחד-על-אחד ולפגישות קבוצתיות קטנות שומר על זרמי אודיו ווידאו מוצפנים מהשולח למקבל, אפילו מהשרת עצמו.
חדרי עבודה וסקרים
פצלו פגישות גדולות יותר לקבוצות דיון קטנות יותר לדיון, הריצו סקרים חיים, הרימו ידיים, והשתמשו בתגובות לדינמיקה אינטראקטיבית של הכנס.
כתוביות חיות ו-הצטרפות בחיוג
אינטגרציה אופציונלית עם Jigasi עבור חיוג SIP וכתוביות בזמן אמת הופכת פגישות לנגישות למתקשרים טלפוניים ומשתתפים הזקוקים לתמלילים.
אין תמחור לפי משתמשים
אירחו פגישות ללא הגבלה עם משתתפים ללא הגבלה ב-VPS שלכם — ללא עמלות למשתתף, ללא הגבלת זמן לפגישות, ללא בקשות לשדרוג.
למה להריץ את Jitsi Meet על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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