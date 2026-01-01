**Jitsi Meet** היא פלטפורמת ועידות וידאו חינמית בקוד פתוח שפועלת כולה בדפדפן באמצעות WebRTC, ללא צורך בתוספים, אפליקציות או חשבונות למשתתפים. היא נבנתה על ידי הצוות שמאחורי השירות הציבורי הפופולרי meet.jit.si ובשימוש 8x8 בפלטפורמת הענן המסחרית שלהם. **Jitsi Meet** תומכת בווידאו HD, שיתוף מסך, הצפנה מקצה לקצה, הקלטה, סטרימינג בשידור חי ל-YouTube, הרמת ידיים, סקרים, חדרי עבודה וכתוביות חיות מובנות.

אירוח עצמי של **Jitsi Meet** על שרת VPS משלכם מעניק לארגונים וקהילות דקות פגישה ללא הגבלה למספר בלתי מוגבל של משתתפים, כאשר כל זרם אודיו ווידאו מנותב דרך התשתית שלכם במקום לעבור דרך SaaS של צד שלישי שיכול לשנות תמחור, להגביל רוחב פס או לנתח מטא-דאטה של פגישות.