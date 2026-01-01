פרוסו WireMock בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת מדומה של HTTP API בתקן תעשייתי לסימולציה של שירותי REST, בדיקת מקרי קצה ופיתוח במקביל.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם WireMock
WireMock היא סימולטור API HTTP בקוד פתוח המאפשר לצוותי הנדסה להחליף שירותים אמיתיים במאקים ניתנים לתכנות. הגדירו סטובים (stubs) באמצעות REST API או קובצי JSON, התאימו בקשות נכנסות לפי URL, כותרות, פרמטרי שאילתה, קובצי Cookie או תוכן גוף הבקשה, והחזירו תגובות דינמיות שנוצרו באמצעות תבניות Handlebars. הקליטו תעבורה אמיתית והפעילו אותה מחדש מאוחר יותר כדי לשחזר תרחישי ייצור במצב לא מקוון.
אירוח עצמי של WireMock ב-VPS שלכם מעניק לכל צוות סביבת מאק (mock) משותפת לבדיקות חוזים, נתוני הדגמה, תחליפי API של צד שלישי, ותרחישי כאוס כגון הזרקת השהיה או מטענים פגומים. כרכים מתמידים (Persistent volumes) שומרים על הגדרות המיפוי, קובצי התגובה וההרחבות המותאמות אישית שלכם שלמים גם לאחר פריסות מחדש, כך שמתקני הבדיקה שלכם נעים עם השרת.
פיצ'רים עיקריים של WireMock
התאמת בקשות גמישה
התאמת בקשות HTTP נכנסות לפי תבניות URL, כותרות, פרמטרי שאילתה, עוגיות, ותכני גוף בפורמט JSON או XML לצורך בחירת stub מדויקת.
תבניות תגובה דינמיות
צור תגובות באופן מיידי באמצעות תבניות Handlebars עם גישה לנתוני בקשה, ערכים אקראיים, תאריכים ועוזרי קוד מותאמים אישית.
הקלטה והשמעה
ללכוד תעבורה חיה מול שרת מקור אמיתי ולשחזר את האינטראקציות המוקלטות מאוחר יותר כדי לשחזר תרחישים ללא תלות ברשת.
הדמיית תקלות ו-שיהוי
הזריקו עיכובים הניתנים להגדרה, ניתוקי חיבורים ומטענים פגומים כדי לבדוק כיצד האפליקציה שלכם מטפלת בשירותים לא אמינים במורד הזרם.
תרחישים בעלי מצב
מַדְגְּמוּ תהליכי עבודה מרובי שלבים באמצעות מכונות מצבים, כך שאותה נקודת קצה תוכל להחזיר תגובות שונות בהתאם לאינטראקציות קודמות.
מנהל מערכת REST API
ניהול סטבים, יומני בקשות, תרחישים והקלטות באופן תכנותי באמצעות ה-Admin API לצורך אוטומציית CI/CD ואינטגרציות כלים.
למה להריץ את WireMock על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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