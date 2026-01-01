WireMock היא סימולטור API HTTP בקוד פתוח המאפשר לצוותי הנדסה להחליף שירותים אמיתיים במאקים ניתנים לתכנות. הגדירו סטובים (stubs) באמצעות REST API או קובצי JSON, התאימו בקשות נכנסות לפי URL, כותרות, פרמטרי שאילתה, קובצי Cookie או תוכן גוף הבקשה, והחזירו תגובות דינמיות שנוצרו באמצעות תבניות Handlebars. הקליטו תעבורה אמיתית והפעילו אותה מחדש מאוחר יותר כדי לשחזר תרחישי ייצור במצב לא מקוון.

אירוח עצמי של WireMock ב-VPS שלכם מעניק לכל צוות סביבת מאק (mock) משותפת לבדיקות חוזים, נתוני הדגמה, תחליפי API של צד שלישי, ותרחישי כאוס כגון הזרקת השהיה או מטענים פגומים. כרכים מתמידים (Persistent volumes) שומרים על הגדרות המיפוי, קובצי התגובה וההרחבות המותאמות אישית שלכם שלמים גם לאחר פריסות מחדש, כך שמתקני הבדיקה שלכם נעים עם השרת.