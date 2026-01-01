עד 69% הנחה עבור WireMock

פרוסו WireMock בהתקנה בלחיצה אחת.

שרת מדומה של HTTP API בתקן תעשייתי לסימולציה של שירותי REST, בדיקת מקרי קצה ופיתוח במקביל.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו WireMock בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור WireMock

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם WireMock

WireMock היא סימולטור API HTTP בקוד פתוח המאפשר לצוותי הנדסה להחליף שירותים אמיתיים במאקים ניתנים לתכנות. הגדירו סטובים (stubs) באמצעות REST API או קובצי JSON, התאימו בקשות נכנסות לפי URL, כותרות, פרמטרי שאילתה, קובצי Cookie או תוכן גוף הבקשה, והחזירו תגובות דינמיות שנוצרו באמצעות תבניות Handlebars. הקליטו תעבורה אמיתית והפעילו אותה מחדש מאוחר יותר כדי לשחזר תרחישי ייצור במצב לא מקוון.

אירוח עצמי של WireMock ב-VPS שלכם מעניק לכל צוות סביבת מאק (mock) משותפת לבדיקות חוזים, נתוני הדגמה, תחליפי API של צד שלישי, ותרחישי כאוס כגון הזרקת השהיה או מטענים פגומים. כרכים מתמידים (Persistent volumes) שומרים על הגדרות המיפוי, קובצי התגובה וההרחבות המותאמות אישית שלכם שלמים גם לאחר פריסות מחדש, כך שמתקני הבדיקה שלכם נעים עם השרת.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של WireMock

התאמת בקשות גמישה

התאמת בקשות HTTP נכנסות לפי תבניות URL, כותרות, פרמטרי שאילתה, עוגיות, ותכני גוף בפורמט JSON או XML לצורך בחירת stub מדויקת.

תבניות תגובה דינמיות

צור תגובות באופן מיידי באמצעות תבניות Handlebars עם גישה לנתוני בקשה, ערכים אקראיים, תאריכים ועוזרי קוד מותאמים אישית.

הקלטה והשמעה

ללכוד תעבורה חיה מול שרת מקור אמיתי ולשחזר את האינטראקציות המוקלטות מאוחר יותר כדי לשחזר תרחישים ללא תלות ברשת.

הדמיית תקלות ו-שיהוי

הזריקו עיכובים הניתנים להגדרה, ניתוקי חיבורים ומטענים פגומים כדי לבדוק כיצד האפליקציה שלכם מטפלת בשירותים לא אמינים במורד הזרם.

תרחישים בעלי מצב

מַדְגְּמוּ תהליכי עבודה מרובי שלבים באמצעות מכונות מצבים, כך שאותה נקודת קצה תוכל להחזיר תגובות שונות בהתאם לאינטראקציות קודמות.

מנהל מערכת REST API

ניהול סטבים, יומני בקשות, תרחישים והקלטות באופן תכנותי באמצעות ה-Admin API לצורך אוטומציית CI/CD ואינטגרציות כלים.

למה להריץ את WireMock על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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