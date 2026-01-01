SoulSync היא פלטפורמת ניהול מוזיקה חכמה שמחברת את חשבונות הסטרימינג שלכם — Spotify, Tidal, Qobuz ו-Deezer — לספריית המוזיקה שלכם באחסון עצמי. היא משקפת אוטומטית רשימות השמעה, מנטרת אמנים עבור יציאות חדשות, מעשירה מטא-דאטה באמצעות עשרה עובדי רקע מקבילים, ומארגנת קבצים שהורדו באמצעות מוסכמות השמות המועדפות עליכם.

בניגוד לשרתי מדיה פסיביים, SoulSync מנהלת באופן פעיל את האוסף שלכם: היא מייצרת רשימות השמעה מותאמות אישית לגילוי, מסנכרנת היסטוריית האזנה, ומשתלבת עם Plex, Jellyfin או Navidrome כדי לשמור על הספרייה המקומית שלכם בהתאמה לטעמי הסטרימינג שלכם. אחסון עצמי שומר על נתוני ההאזנה שלכם פרטיים והאוסף שלכם בשליטה מלאה שלכם.