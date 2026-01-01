התקינו SoulSync בלחיצה אחת.
פלטפורמת גילוי מוזיקה אוטומטי וניהול אוספים המגשרת בין שירותי סטרימינג לספרייה באירוח עצמי שלך.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SoulSync
SoulSync היא פלטפורמת ניהול מוזיקה חכמה שמחברת את חשבונות הסטרימינג שלכם — Spotify, Tidal, Qobuz ו-Deezer — לספריית המוזיקה שלכם באחסון עצמי. היא משקפת אוטומטית רשימות השמעה, מנטרת אמנים עבור יציאות חדשות, מעשירה מטא-דאטה באמצעות עשרה עובדי רקע מקבילים, ומארגנת קבצים שהורדו באמצעות מוסכמות השמות המועדפות עליכם.
בניגוד לשרתי מדיה פסיביים, SoulSync מנהלת באופן פעיל את האוסף שלכם: היא מייצרת רשימות השמעה מותאמות אישית לגילוי, מסנכרנת היסטוריית האזנה, ומשתלבת עם Plex, Jellyfin או Navidrome כדי לשמור על הספרייה המקומית שלכם בהתאמה לטעמי הסטרימינג שלכם. אחסון עצמי שומר על נתוני ההאזנה שלכם פרטיים והאוסף שלכם בשליטה מלאה שלכם.
פיצ'רים עיקריים של SoulSync
סנכרון שירות סטרימינג
שקפו רשימות השמעה מ-Spotify, Tidal, Qobuz ו-Deezer ישירות לספריית המוזיקה המקומית שלכם עם עדכונים אוטומטיים.
ניטור השקות אמן
עקבו אחר אמנים אהובים והורידו אוטומטית מהדורות חדשות ברגע שהן מופיעות בפלטפורמות סטרימינג מחוברות.
העשרת מטא נתונים
עשרה תהליכי רקע מקבילים שולפים עטיפות אלבומים, מילים ותגיות מ-MusicBrainz, Spotify, Genius ו-LRClib כדי לשמור על האוסף שלכם מאורגן היטב.
שילוב שרת מדיה
התחברו ל-Plex, Jellyfin, או Navidrome כדי שהספרייה המקומית שלכם תישאר מסונכרנת עם היסטוריית הסטרימינג והפלייליסטים שלכם.
פלייליסטים לגילוי
צרו רשימות השמעה מותאמות אישית — רדאר שחרורים, גילוי שבועי, ומיקסים לפי עשור או ז'אנר — בהתבסס על הרגלי ההאזנה שלכם.
למה להריץ את SoulSync על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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