התקינו Friendica בלחיצה אחת.
רשת חברתית פדיברס בוגרת, באירוח עצמי, המאוחדת עם מאסטודון, דיאספורה, ActivityPub ועוד.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Friendica
Friendica היא אחת מהרשתות החברתיות הוותיקות והתואמות ביותר לאירוח עצמי ב-fediverse. היא מבצעת פדרציה בו-זמנית באמצעות ActivityPub, Diaspora, ופרוטוקול DFRN משלה — כלומר, מופע ה-Friendica שלכם יכול להתחבר ל-Mastodon, Misskey, Pixelfed, ל-Diaspora pods, ולעשרות רשתות אחרות מחשבון יחיד. בניגוד לפלטפורמות חדשות יותר המתמקדות בפרוטוקול אחד, Friendica נבנתה במיוחד כדי להשיג טווח פדרציה מרבי ברחבי הרשת החברתית המבוזרת כולה.
הפעלת Friendica על VPS משלכם מעניקה לכם בעלות מלאה על הזהות החברתית והנתונים שלכם. אתם בוחרים את הכללים, מחליטים עם אילו רשתות לבצע פדרציה, ושומרים את כל הפוסטים, אנשי הקשר והמדיה בשליטתכם הישירה — ללא פרסומות וללא פלטפורמה שיכולה להיעלם או לשנות את תנאיה מחר.
פיצ'רים עיקריים של Friendica
פדרציה אוניברסלית
מתחבר בו-זמנית לרשתות ActivityPub, Diaspora ו-DFRN — עקבו וצרו אינטראקציה עם משתמשי Mastodon, Misskey, Pixelfed ו-Diaspora מחשבון אחד.
פורמטים עשירים של פוסטים
תומך בפוסטים ארוכים עם עיצוב BBCode ו-Markdown מלא, תמונות מוטבעות, קבצים מצורפים וסקרים — הרבה מעבר למגבלת 500 התווים של פלטפורמות מיקרו-בלוגינג.
אנשי קשר ששמים פרטיות בראש
בקרות קהל מפורטות לכל פוסט — שתפו עם כולם, קבוצות אנשי קשר ספציפיות, או אנשים פרטיים — המעניקות לכם פרטיות ברמת Mastodon עם מנגנוני קבוצות בסגנון פייסבוק.
פורום ו-ערוצי קבוצות
צרו חשבונות פורום מבוססי נושאים שכל משתמש פדיברס יוכל לתייג אליהם, מה שיאפשר דיונים קהילתיים משורשרים מעבר לגבולות הרשת.
אירועים ולוח שנה
יצירת אירועים מובנית עם אישורי הגעה ולוח שנה אישי שמסתנכרן בין אנשי קשר מאוחדים, שימושי לתיאום קהילתי ללא כלים חיצוניים.
מערכת אקולוגית של חיבורים
הרחיבו את Friendica באמצעות תוספים רשמיים לאימות LDAP, אחסון S3, התראות דחיפה, ספקי OAuth נוספים, ו-cross-posting לפלטפורמות אחרות.
למה להריץ את Friendica על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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