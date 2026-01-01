Friendica היא אחת מהרשתות החברתיות הוותיקות והתואמות ביותר לאירוח עצמי ב-fediverse. היא מבצעת פדרציה בו-זמנית באמצעות ActivityPub, Diaspora, ופרוטוקול DFRN משלה — כלומר, מופע ה-Friendica שלכם יכול להתחבר ל-Mastodon, Misskey, Pixelfed, ל-Diaspora pods, ולעשרות רשתות אחרות מחשבון יחיד. בניגוד לפלטפורמות חדשות יותר המתמקדות בפרוטוקול אחד, Friendica נבנתה במיוחד כדי להשיג טווח פדרציה מרבי ברחבי הרשת החברתית המבוזרת כולה.

הפעלת Friendica על VPS משלכם מעניקה לכם בעלות מלאה על הזהות החברתית והנתונים שלכם. אתם בוחרים את הכללים, מחליטים עם אילו רשתות לבצע פדרציה, ושומרים את כל הפוסטים, אנשי הקשר והמדיה בשליטתכם הישירה — ללא פרסומות וללא פלטפורמה שיכולה להיעלם או לשנות את תנאיה מחר.