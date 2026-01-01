הטמיעו ZincSearch בהתקנה בלחיצה אחת.
מנוע חיפוש קל משקל בקוד פתוח, שנבנה ב-**Go**, המספק חיפוש טקסט מלא עם שבריר משימוש המשאבים של **Elasticsearch**.
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מה אפשר לבנות עם ZincSearch
ZincSearch הוא מנוע חיפוש בקוד פתוח שנכתב ב-Go, המשמש כחלופה קלת משקל ל-Elasticsearch, המיועד לצוותים הזקוקים לחיפוש טקסט מלא מהיר מבלי להפעיל אשכול מבוסס JVM. הוא מגיע כקובץ בינארי יחיד, פועל בנוחות על פחות מ-1GB של זיכרון RAM, חושף API להזנה תואם Elasticsearch, וכולל ממשק משתמש (UI) מבוסס ווב של Vue מובנה לאינדוקס נתונים והרצת שאילתות.
אירוח עצמי של ZincSearch על שרת VPS משלכם משאיר נתוני לוג, אינדקסי מסמכים וניתוח חיפושים בשליטתכם, תוך הימנעות מהעלות והתקורה התפעולית של Elasticsearch מנוהל או פלטפורמות חיפוש מתארחות — והעיצוב חסר הסכימה אומר שתוכלו להתחיל לאנדקס מסמכי JSON תוך דקות מהפריסה.
פיצ'רים עיקריים של ZincSearch
טביעת רגל בינארית יחידה
פועל בפחות מ-1GB של RAM ללא JVM, ללא כוונון Lucene, וללא אתחול אשכול — אידיאלי לתוכניות VPS קטנות יותר.
API תואם Elasticsearch
תמיכה מובנית ב-Elasticsearch Ingest API מאפשרת לשולחי לוגים ולקוחות קיימים לשלוח מסמכים ללא שינויי קוד.
Web UI מובנה
ממשק מבוסס Vue לניהול אינדקסים, הרצת שאילתות חיפוש וחקירת מסמכים מגיע מובנה.
אינדוקס ללא סכימה
אנדקס מסמכי JSON ישירות עם זיהוי שדות אוטומטי — אין צורך בהגדרות מיפוי מראש.
אימות מובנה
אימות מבוסס טוקנים כלול ומופעל כברירת מחדל, ללא צורך בהגדרת תוסף אבטחה נפרד.
צבירות והיבטים
שאילתות אגרגציה סטנדרטיות מפעילות לוחות מחוונים, ניתוח יומנים ו-חוויות חיפוש מסוננות על פני מיליוני מסמכים.
למה להריץ את ZincSearch על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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