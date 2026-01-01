ZincSearch הוא מנוע חיפוש בקוד פתוח שנכתב ב-Go, המשמש כחלופה קלת משקל ל-Elasticsearch, המיועד לצוותים הזקוקים לחיפוש טקסט מלא מהיר מבלי להפעיל אשכול מבוסס JVM. הוא מגיע כקובץ בינארי יחיד, פועל בנוחות על פחות מ-1GB של זיכרון RAM, חושף API להזנה תואם Elasticsearch, וכולל ממשק משתמש (UI) מבוסס ווב של Vue מובנה לאינדוקס נתונים והרצת שאילתות.

אירוח עצמי של ZincSearch על שרת VPS משלכם משאיר נתוני לוג, אינדקסי מסמכים וניתוח חיפושים בשליטתכם, תוך הימנעות מהעלות והתקורה התפעולית של Elasticsearch מנוהל או פלטפורמות חיפוש מתארחות — והעיצוב חסר הסכימה אומר שתוכלו להתחיל לאנדקס מסמכי JSON תוך דקות מהפריסה.