פרוסו את OCS Inventory NG בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת ניהול נכסי IT בקוד פתוח, שעוקב אחר חומרה ותוכנה, ופורס חבילות ברחבי הצי שלך.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) הוא פתרון חינמי בקוד פתוח לניהול נכסים ופריסת תוכנה, אשר שוכלל מאז 2001. סוכנים קלי משקל המותקנים בנקודות קצה של Windows, Linux, macOS, Android ו-IBM AIX מדווחים על מלאי חומרה ותוכנה מפורט לשרת מרכזי, בעוד שסריקות SNMP וגילוי IP מרחיבים את הנראות למדפסות, מתגים, נתבים והתקנים אחרים ללא סוכן.
אירוח עצמי של OCS Inventory ב-VPS שלכם שומר כל טביעת אצבע של מכשיר, רישום רישיון וחבילה פרוסה תחת שליטתכם. קונסולת האינטרנט המצורפת, מסד הנתונים MySQL ו-REST API הם אותם רכיבים המשמשים ארגונים המנהלים נכסי IT של למעלה מ-100,000 מכשירים, ללא עמלות לכל נכס וללא תלות ב-SaaS של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של OCS Inventory NG
מלאי חומרה ותוכנה
סוכנים קלי משקל אוספים נתוני CPU, זיכרון, אחסון, ציוד היקפי ותוכנה מותקנת מפורטים מנקודות קצה של Windows, Linux, macOS, Android ו-AIX.
פריסת חבילה
שלחו סקריפטים, מתקינים וחבילות תצורה לסוכנים באמצעות HTTPS, עם בקרות רוחב פס שניתן להרחיב אותן לציים של 100,000+ מכשירים.
SNMP וגילוי רשת
סרקו תת-רשתות ושלחו שאילתות להתקני SNMP כדי לרשום מלאי של מדפסות, מתגים, נתבים וציוד אחר שאינו יכול להריץ סוכן.
דוחות תאימות רישיונות
עקבו אחר יישומים מותקנים ברחבי הנכסים שלכם ובנו דוחות מדידת תוכנה כדי לאמת את השימוש ברישיונות וחידושם.
REST API ואינטגרציות
ממשק REST API מובנה ותוסף סנכרון GLPI מזינים נתוני נכסים למערכות טיקטינג, CMDBs וכלי אבטחה.
קונסולת ווב עם RBAC
קונסולה מבוססת דפדפן עם בקרות גישה מבוססות תפקידים, אימות LDAP ו-CAS, ולוחות מחוונים הניתנים להתאמה אישית למפעילים ולמבקרים.
למה להריץ את OCS Inventory NG על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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