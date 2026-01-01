עד 69% הנחה עבור OCS Inventory NG

פרוסו את OCS Inventory NG בהתקנה בלחיצה אחת.

שרת ניהול נכסי IT בקוד פתוח, שעוקב אחר חומרה ותוכנה, ופורס חבילות ברחבי הצי שלך.

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VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו את OCS Inventory NG בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור OCS Inventory NG

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם OCS Inventory NG

OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) הוא פתרון חינמי בקוד פתוח לניהול נכסים ופריסת תוכנה, אשר שוכלל מאז 2001. סוכנים קלי משקל המותקנים בנקודות קצה של Windows, Linux, macOS, Android ו-IBM AIX מדווחים על מלאי חומרה ותוכנה מפורט לשרת מרכזי, בעוד שסריקות SNMP וגילוי IP מרחיבים את הנראות למדפסות, מתגים, נתבים והתקנים אחרים ללא סוכן.

אירוח עצמי של OCS Inventory ב-VPS שלכם שומר כל טביעת אצבע של מכשיר, רישום רישיון וחבילה פרוסה תחת שליטתכם. קונסולת האינטרנט המצורפת, מסד הנתונים MySQL ו-REST API הם אותם רכיבים המשמשים ארגונים המנהלים נכסי IT של למעלה מ-100,000 מכשירים, ללא עמלות לכל נכס וללא תלות ב-SaaS של צד שלישי.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של OCS Inventory NG

מלאי חומרה ותוכנה

סוכנים קלי משקל אוספים נתוני CPU, זיכרון, אחסון, ציוד היקפי ותוכנה מותקנת מפורטים מנקודות קצה של Windows, Linux, macOS, Android ו-AIX.

פריסת חבילה

שלחו סקריפטים, מתקינים וחבילות תצורה לסוכנים באמצעות HTTPS, עם בקרות רוחב פס שניתן להרחיב אותן לציים של 100,000+ מכשירים.

SNMP וגילוי רשת

סרקו תת-רשתות ושלחו שאילתות להתקני SNMP כדי לרשום מלאי של מדפסות, מתגים, נתבים וציוד אחר שאינו יכול להריץ סוכן.

דוחות תאימות רישיונות

עקבו אחר יישומים מותקנים ברחבי הנכסים שלכם ובנו דוחות מדידת תוכנה כדי לאמת את השימוש ברישיונות וחידושם.

REST API ואינטגרציות

ממשק REST API מובנה ותוסף סנכרון GLPI מזינים נתוני נכסים למערכות טיקטינג, CMDBs וכלי אבטחה.

קונסולת ווב עם RBAC

קונסולה מבוססת דפדפן עם בקרות גישה מבוססות תפקידים, אימות LDAP ו-CAS, ולוחות מחוונים הניתנים להתאמה אישית למפעילים ולמבקרים.

למה להריץ את OCS Inventory NG על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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