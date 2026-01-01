OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) הוא פתרון חינמי בקוד פתוח לניהול נכסים ופריסת תוכנה, אשר שוכלל מאז 2001. סוכנים קלי משקל המותקנים בנקודות קצה של Windows, Linux, macOS, Android ו-IBM AIX מדווחים על מלאי חומרה ותוכנה מפורט לשרת מרכזי, בעוד שסריקות SNMP וגילוי IP מרחיבים את הנראות למדפסות, מתגים, נתבים והתקנים אחרים ללא סוכן.

אירוח עצמי של OCS Inventory ב-VPS שלכם שומר כל טביעת אצבע של מכשיר, רישום רישיון וחבילה פרוסה תחת שליטתכם. קונסולת האינטרנט המצורפת, מסד הנתונים MySQL ו-REST API הם אותם רכיבים המשמשים ארגונים המנהלים נכסי IT של למעלה מ-100,000 מכשירים, ללא עמלות לכל נכס וללא תלות ב-SaaS של צד שלישי.