Dialoqbase היא פלטפורמת קוד פתוח לבניית צ'אטבוטים מותאמים אישית המבוססים על מאגר הידע שלכם. מסמכים, אתרי אינטרנט, קובצי PDF, מאגרי GitHub, קטעי אודיו ותמלילי וידאו ניתנים להטמעה ואינדוקס באמצעות PostgreSQL עם pgvector, ולאחר מכן ניתן לשלוף מהם מידע באמצעות כל מודל שפה נתמך — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, או מופע Local AI באירוח עצמי. החלפת ספקים אינה דורשת אינדוקס מחדש של המקורות שלכם.

אירוח עצמי של Dialoqbase על שרת VPS משלכם משאיר מסמכים קנייניים, היסטוריית שיחות ומפתחות API של ספקים בשליטתכם, ללא עמלות לפי הודעה או נעילה לספק SaaS צד שלישי. אינטגרציות ערוצים מובנות מאפשרות לכם לפרסם את אותו בוט ל-Telegram, Discord, WhatsApp, או לווידג'ט אינטרנט שניתן להטמיע.