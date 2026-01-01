עד 69% הנחה עבור Dialoqbase

פרוסו Dialoqbase בלחיצה אחת.

בונה צ'אטבוטים באירוח עצמי עם בסיס ידע פרטי וספקי מודלי שפה והטמעה ניתנים לחיבור.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Dialoqbase בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Dialoqbase

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Dialoqbase

Dialoqbase היא פלטפורמת קוד פתוח לבניית צ'אטבוטים מותאמים אישית המבוססים על מאגר הידע שלכם. מסמכים, אתרי אינטרנט, קובצי PDF, מאגרי GitHub, קטעי אודיו ותמלילי וידאו ניתנים להטמעה ואינדוקס באמצעות PostgreSQL עם pgvector, ולאחר מכן ניתן לשלוף מהם מידע באמצעות כל מודל שפה נתמך — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, או מופע Local AI באירוח עצמי. החלפת ספקים אינה דורשת אינדוקס מחדש של המקורות שלכם.

אירוח עצמי של Dialoqbase על שרת VPS משלכם משאיר מסמכים קנייניים, היסטוריית שיחות ומפתחות API של ספקים בשליטתכם, ללא עמלות לפי הודעה או נעילה לספק SaaS צד שלישי. אינטגרציות ערוצים מובנות מאפשרות לכם לפרסם את אותו בוט ל-Telegram, Discord, WhatsApp, או לווידג'ט אינטרנט שניתן להטמיע.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Dialoqbase

בסיס ידע פרטי

קלטו קובצי PDF, אתרי אינטרנט, מפות אתר, מסמכי Word, מאגרי GitHub, טקסט רגיל, ותמלילי אודיו או וידאו כדי לבסס כל בוט בנתונים שלכם.

LLMs רב-ספקים

החליפו בין OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, ו-Local AI מבלי לאנדקס מחדש את המקורות שלכם או לשכתב פרומפטים.

Postgres חיפוש וקטורי

הטמעות וקטוריות נמצאות ב-PostgreSQL עם pgvector, כך שמאגר נתונים יחיד מפעיל מטא-דאטה, היסטוריית שיחות וחיפוש דמיון.

אינטגרציות ערוצים

פרסמו את אותו בוט ל-Telegram, Discord, WhatsApp, או לווידג'ט אינטרנט שניתן להטמיע מתצורה אחת.

ווידג'ט אינטרנטי ניתן להטמעה

הטמיעו תגית סקריפט קצרה בכל אתר כדי להציג את הבוט שלכם כווידג'ט צ'אט צף מבלי לכתוב קוד פרונט-אנד.

גישת REST API

ממשק API של REST מאפשר לכם להפעיל שיחות, לאמן מחדש על מקורות חדשים, ולנתב תגובות ליישומים ואוטומציות מותאמים אישית.

למה להריץ את Dialoqbase על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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Noel

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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