פרוסו Dialoqbase בלחיצה אחת.
בונה צ'אטבוטים באירוח עצמי עם בסיס ידע פרטי וספקי מודלי שפה והטמעה ניתנים לחיבור.
בחרו תוכנית VPS עבור Dialoqbase
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Dialoqbase
Dialoqbase היא פלטפורמת קוד פתוח לבניית צ'אטבוטים מותאמים אישית המבוססים על מאגר הידע שלכם. מסמכים, אתרי אינטרנט, קובצי PDF, מאגרי GitHub, קטעי אודיו ותמלילי וידאו ניתנים להטמעה ואינדוקס באמצעות PostgreSQL עם pgvector, ולאחר מכן ניתן לשלוף מהם מידע באמצעות כל מודל שפה נתמך — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, או מופע Local AI באירוח עצמי. החלפת ספקים אינה דורשת אינדוקס מחדש של המקורות שלכם.
אירוח עצמי של Dialoqbase על שרת VPS משלכם משאיר מסמכים קנייניים, היסטוריית שיחות ומפתחות API של ספקים בשליטתכם, ללא עמלות לפי הודעה או נעילה לספק SaaS צד שלישי. אינטגרציות ערוצים מובנות מאפשרות לכם לפרסם את אותו בוט ל-Telegram, Discord, WhatsApp, או לווידג'ט אינטרנט שניתן להטמיע.
פיצ'רים עיקריים של Dialoqbase
בסיס ידע פרטי
קלטו קובצי PDF, אתרי אינטרנט, מפות אתר, מסמכי Word, מאגרי GitHub, טקסט רגיל, ותמלילי אודיו או וידאו כדי לבסס כל בוט בנתונים שלכם.
LLMs רב-ספקים
החליפו בין OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, ו-Local AI מבלי לאנדקס מחדש את המקורות שלכם או לשכתב פרומפטים.
Postgres חיפוש וקטורי
הטמעות וקטוריות נמצאות ב-PostgreSQL עם pgvector, כך שמאגר נתונים יחיד מפעיל מטא-דאטה, היסטוריית שיחות וחיפוש דמיון.
אינטגרציות ערוצים
פרסמו את אותו בוט ל-Telegram, Discord, WhatsApp, או לווידג'ט אינטרנט שניתן להטמיע מתצורה אחת.
ווידג'ט אינטרנטי ניתן להטמעה
הטמיעו תגית סקריפט קצרה בכל אתר כדי להציג את הבוט שלכם כווידג'ט צ'אט צף מבלי לכתוב קוד פרונט-אנד.
גישת REST API
ממשק API של REST מאפשר לכם להפעיל שיחות, לאמן מחדש על מקורות חדשים, ולנתב תגובות ליישומים ואוטומציות מותאמים אישית.
למה להריץ את Dialoqbase על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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