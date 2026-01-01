NetBox היא פלטפורמת הקוד הפתוח המובילה למידול ותיעוד תשתית רשת. שפותחה במקור על ידי DigitalOcean, היא מספקת מקור אמת מקיף לניהול כתובות IP (IPAM), ניהול תשתית מרכזי נתונים (DCIM), מעגלים, חיבורים ומשאבי וירטואליזציה. מהנדסי רשת משתמשים ב-NetBox כדי לעקוב אחר כל התקן, כבל, כתובת IP ו-VLAN בכל התשתית שלהם.

אירוח עצמי של NetBox על גבי ה-VPS שלכם שומר על כל תיעוד הרשת פרטי ונגיש לצוות התפעול שלכם. פריסה זו כוללת PostgreSQL לאחסון נתונים, Redis למטמון ולמשימות רקע, ותהליך worker ייעודי לביצוע משימות אמין. חשבון אדמין נוצר אוטומטית בהפעלה הראשונה עם פרטי ההתחברות שהוגדרו במהלך הפריסה.