פלטפורמת מידול ותיעוד תשתית רשת בקוד פתוח עבור כתובות IP, ארונות שרתים ומעגלים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם NetBox
NetBox היא פלטפורמת הקוד הפתוח המובילה למידול ותיעוד תשתית רשת. שפותחה במקור על ידי DigitalOcean, היא מספקת מקור אמת מקיף לניהול כתובות IP (IPAM), ניהול תשתית מרכזי נתונים (DCIM), מעגלים, חיבורים ומשאבי וירטואליזציה. מהנדסי רשת משתמשים ב-NetBox כדי לעקוב אחר כל התקן, כבל, כתובת IP ו-VLAN בכל התשתית שלהם.
אירוח עצמי של NetBox על גבי ה-VPS שלכם שומר על כל תיעוד הרשת פרטי ונגיש לצוות התפעול שלכם. פריסה זו כוללת PostgreSQL לאחסון נתונים, Redis למטמון ולמשימות רקע, ותהליך worker ייעודי לביצוע משימות אמין. חשבון אדמין נוצר אוטומטית בהפעלה הראשונה עם פרטי ההתחברות שהוגדרו במהלך הפריסה.
פיצ'רים עיקריים של NetBox
ניהול כתובות IP
עקבו אחר קידומות IP, כתובות, טווחים ו-VLANים עם ארגון היררכי ומעקב ניצול.
מלאי מכשירים
דגמו התקני רשת, סוגי התקנים, יצרנים ופלטפורמות עם דיאגרמות גובה ארונות תקשורת ומעקבי כבלים.
איתור מעגל
תעדו מעגלי WAN, ספקים וחיבורים עם מיפוי סיומות A/Z ופרטי חוזה.
REST ו-GraphQL APIs
ממשקי API מלאים של REST ו-GraphQL מאפשרים אוטומציה, אינטגרציה עם כלי ניטור, וניהול תשתית פרוגרמטי.
שדות מותאמים אישית
להרחיב כל סוג אובייקט עם שדות מותאמים אישית, תגיות וכללי אימות כדי להתאים לצרכי התיעוד הספציפיים של הארגון שלכם.
רישום שינויים
תיעוד ביקורת מלא של כל שינוי לרשומות תשתית עם ייחוס למשתמש וחתימות זמן.
למה להריץ את NetBox על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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