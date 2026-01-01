ByteChef היא פלטפורמת קוד פתוח בגישת Low-Code, שמאפשרת לצוותים לבנות אינטגרציות API ולאוטמט תהליכי עבודה בין יישומי SaaS, ‏API פנימיים, ומסדי נתונים באמצעות עורך ויזואלי. עם תמיכה ביותר מ-200 רכיבים ומספר שפות תכנות, גם משתמשים טכניים וגם לא טכניים יכולים לבנות אוטומציות מורכבות בלי צורך בקידוד נרחב.

אירוח עצמי של ByteChef על גבי VPS משלכם שומר על לוגיקת זרימת העבודה, פרטי ההתחברות והנתונים העסקיים שלכם בשליטה מלאה שלכם — ללא גישת ספק, ללא תמחור מבוסס שימוש, וללא תלות בענן אוטומציה של צד שלישי.