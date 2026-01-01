התקינו ByteChef בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח בקוד נמוך לאינטגרציית API ואוטומציה של זרימת עבודה עם למעלה מ-200 מחברים מובנים.
בחרו תוכנית VPS עבור ByteChef
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ByteChef
ByteChef היא פלטפורמת קוד פתוח בגישת Low-Code, שמאפשרת לצוותים לבנות אינטגרציות API ולאוטמט תהליכי עבודה בין יישומי SaaS, API פנימיים, ומסדי נתונים באמצעות עורך ויזואלי. עם תמיכה ביותר מ-200 רכיבים ומספר שפות תכנות, גם משתמשים טכניים וגם לא טכניים יכולים לבנות אוטומציות מורכבות בלי צורך בקידוד נרחב.
אירוח עצמי של ByteChef על גבי VPS משלכם שומר על לוגיקת זרימת העבודה, פרטי ההתחברות והנתונים העסקיים שלכם בשליטה מלאה שלכם — ללא גישת ספק, ללא תמחור מבוסס שימוש, וללא תלות בענן אוטומציה של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של ByteChef
עורך זרימת עבודה חזותי
תכננו זרימות אוטומציה מורכבות עם ממשק גרירה ושחרור, מה שהופך את האינטגרציה לנגישה ללא צורך במומחיות קידוד מעמיקה.
200+ מחברים מוכנים מראש
התחברו לאפליקציות SaaS פופולריות, למסדי נתונים ו-API באופן מיידי, מבלי לבנות אינטגרציות מותאמות אישית מאפס.
תמיכה בריבוי שפות
כתבו לוגיקה מותאמת אישית ב-Java, JavaScript, Python, או Ruby כך שמפתחים יוכלו להרחיב תהליכי עבודה בשפה שהם כבר מכירים.
ארכיטקטורה מוכנה ל-AI
רכיבי AI מובנים מאפשרים לצוותים להטמיע קבלת החלטות חכמה באוטומציות ללא תשתית AI נפרדת.
בקרות זרימה מתקדמות
תנאים, מתגים, לולאות וביצוע מקבילי מעניקים שליטה מדויקת על האופן שבו לוגיקה עסקית מורכבת פועלת.
למה להריץ את ByteChef על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.