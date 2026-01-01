Mage AI היא פלטפורמת צינורות נתונים מהדור הבא המשלבת סביבת פיתוח בסגנון מחברת עם תזמור ברמת ייצור. מהנדסי נתונים ואנליסטים בונים צינורות ETL באמצעות Python, SQL או R בעורך אינטראקטיבי, בודקים אותם באופן מצטבר, ולאחר מכן מתזמנים ומנטרים אותם בקנה מידה גדול. אינטגרציות עם PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 ועשרות מקורות ויעדים אחרים מכסות את רוב תצורות ערימת הנתונים.

אירוח עצמי של Mage AI ב-VPS שלכם שומר על נתוני ייצור רגישים בתוך התשתית שלכם, מבטל תמחור ענן לפי הרצה, ומעניק לצוותים סביבת צינורות נתונים ייעודית שמתרחבת עם עומסי העבודה שלהם ללא הגבלות ספק.