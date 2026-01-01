התקינו mStream בלחיצה אחת.
שרת סטרימינג למוזיקה קל משקל באחסון עצמי עם נגן רשת נקי ואפליקציות מובייל מקוריות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם mStream
mStream הוא שרת הזרמת מוזיקה קל משקל, מבוסס Node.js, המתמקד בהעלאת האוסף שלכם לאינטרנט עם מינימום הגדרה. הכניסו את המוזיקה שלכם לנפח הספרייה ו-mStream סורק, מאנדקס ומגיש אותה אוטומטית דרך נגן ווב נקי ומגיב — בתוספת אפליקציות iOS ו-Android מקוריות המשתמשות באותו API בקצה האחורי להאזנה לא מקוונת וניגון ללא פערים בנייד.
אירוח עצמי של mStream על VPS מעניק לכם גישה פרטית וזמינה תמיד לספריית המוזיקה שלכם מכל מכשיר, ללא מגבלות אחסון, מגבלות מכשירים או תחלופת רישיונות של שירותי סטרימינג מסחריים. מצב ברירת המחדל הציבורי נותן עדיפות לשימושיות מיידית; ניתן להוסיף חשבונות לכל משתמש דרך ממשק המשתמש של האדמין ברגע שתחליטו לחשוף את השרת לציבור.
פיצ'רים עיקריים של mStream
ספריית גרירה והזרמה
הוסיפו קבצים לתיקיית המוזיקה ו-mStream יאסוף אותם אוטומטית — ללא שלב ייבוא ידני, ללא סורק ספריית מדיה להגדרה מראש.
אפליקציות ניידות מקוריות
אפליקציות iOS ואנדרואיד רשמיות מתחברות לשרת שלכם להשמעה במצב לא מקוון, מעברים חלקים ו-transcoding ידידותי לסלולר.
חשבונות מרובי משתמשים
חשבונות אופציונליים לכל משתמש עם בקרת גישה לכל ספרייה מאפשרים למשקי בית לשתף שרת אחד מבלי למזג אוספי מוזיקה.
נגן רספונסיבי
נגן HTML5 מודרני שפועל בצורה חלקה בדפדפני דסקטופ ומובייל, עם רשימות השמעה, חיפוש, עטיפות אלבומים וערבוב.
ממשק ניהול לכוונון
ממשק הניהול החי מאפשר שליטה בהפעלה/כיבוי של מצב ציבורי, העלאות, שינויי קבצים ונעילת חשבונות, ללא הפעלה מחדש של השרת.
למה להריץ את mStream על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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