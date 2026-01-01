עד 69% הנחה עבור mStream

התקינו mStream בלחיצה אחת.

שרת סטרימינג למוזיקה קל משקל באחסון עצמי עם נגן רשת נקי ואפליקציות מובייל מקוריות.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו mStream בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור mStream

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם mStream

mStream הוא שרת הזרמת מוזיקה קל משקל, מבוסס Node.js, המתמקד בהעלאת האוסף שלכם לאינטרנט עם מינימום הגדרה. הכניסו את המוזיקה שלכם לנפח הספרייה ו-mStream סורק, מאנדקס ומגיש אותה אוטומטית דרך נגן ווב נקי ומגיב — בתוספת אפליקציות iOS ו-Android מקוריות המשתמשות באותו API בקצה האחורי להאזנה לא מקוונת וניגון ללא פערים בנייד.

אירוח עצמי של mStream על VPS מעניק לכם גישה פרטית וזמינה תמיד לספריית המוזיקה שלכם מכל מכשיר, ללא מגבלות אחסון, מגבלות מכשירים או תחלופת רישיונות של שירותי סטרימינג מסחריים. מצב ברירת המחדל הציבורי נותן עדיפות לשימושיות מיידית; ניתן להוסיף חשבונות לכל משתמש דרך ממשק המשתמש של האדמין ברגע שתחליטו לחשוף את השרת לציבור.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של mStream

ספריית גרירה והזרמה

הוסיפו קבצים לתיקיית המוזיקה ו-mStream יאסוף אותם אוטומטית — ללא שלב ייבוא ידני, ללא סורק ספריית מדיה להגדרה מראש.

אפליקציות ניידות מקוריות

אפליקציות iOS ואנדרואיד רשמיות מתחברות לשרת שלכם להשמעה במצב לא מקוון, מעברים חלקים ו-transcoding ידידותי לסלולר.

חשבונות מרובי משתמשים

חשבונות אופציונליים לכל משתמש עם בקרת גישה לכל ספרייה מאפשרים למשקי בית לשתף שרת אחד מבלי למזג אוספי מוזיקה.

נגן רספונסיבי

נגן HTML5 מודרני שפועל בצורה חלקה בדפדפני דסקטופ ומובייל, עם רשימות השמעה, חיפוש, עטיפות אלבומים וערבוב.

ממשק ניהול לכוונון

ממשק הניהול החי מאפשר שליטה בהפעלה/כיבוי של מצב ציבורי, העלאות, שינויי קבצים ונעילת חשבונות, ללא הפעלה מחדש של השרת.

למה להריץ את mStream על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Maxim Shishkin
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Omkar
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Sylvain

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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