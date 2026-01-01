mStream הוא שרת הזרמת מוזיקה קל משקל, מבוסס Node.js, המתמקד בהעלאת האוסף שלכם לאינטרנט עם מינימום הגדרה. הכניסו את המוזיקה שלכם לנפח הספרייה ו-mStream סורק, מאנדקס ומגיש אותה אוטומטית דרך נגן ווב נקי ומגיב — בתוספת אפליקציות iOS ו-Android מקוריות המשתמשות באותו API בקצה האחורי להאזנה לא מקוונת וניגון ללא פערים בנייד.

אירוח עצמי של mStream על VPS מעניק לכם גישה פרטית וזמינה תמיד לספריית המוזיקה שלכם מכל מכשיר, ללא מגבלות אחסון, מגבלות מכשירים או תחלופת רישיונות של שירותי סטרימינג מסחריים. מצב ברירת המחדל הציבורי נותן עדיפות לשימושיות מיידית; ניתן להוסיף חשבונות לכל משתמש דרך ממשק המשתמש של האדמין ברגע שתחליטו לחשוף את השרת לציבור.