Rybbit היא פלטפורמת ניתוח נתונים לאתרי אינטרנט ממוקדת פרטיות, שתוכננה כחלופה מודרנית ל-Google Analytics. היא מספקת pageviews, sessions, bounce rates, referrers, נתונים גיאוגרפיים ו-session replays ללא שימוש ב-cookies או ב-cross-site tracking — מה שהופך את עמידה בתקנות GDPR למאפיין מובנה ולא למחשבה שבדיעבד.

מופעלת על ידי ClickHouse לאחסון אירועים בביצועים גבוהים ו-PostgreSQL לנתוני יישומים, Rybbit מטפלת בנפחי אירועים גדולים עם שאילתות מהירות בלוח המחוונים. אירוח עצמי מבטל עמלות לכל אתר ומגבלות שמירת נתונים, ומעניק לכם בעלות מלאה על נתוני המבקרים בכל הנכסים שלכם.