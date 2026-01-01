התקינו Rybbit בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת אנליטיקס מודרנית בקוד פתוח לאתרים, שעוקבת אחר התנהגות מבקרים ללא קוקיז, סקריפטים למעקב או איסוף נתונים פולשני.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Rybbit
Rybbit היא פלטפורמת ניתוח נתונים לאתרי אינטרנט ממוקדת פרטיות, שתוכננה כחלופה מודרנית ל-Google Analytics. היא מספקת pageviews, sessions, bounce rates, referrers, נתונים גיאוגרפיים ו-session replays ללא שימוש ב-cookies או ב-cross-site tracking — מה שהופך את עמידה בתקנות GDPR למאפיין מובנה ולא למחשבה שבדיעבד.
מופעלת על ידי ClickHouse לאחסון אירועים בביצועים גבוהים ו-PostgreSQL לנתוני יישומים, Rybbit מטפלת בנפחי אירועים גדולים עם שאילתות מהירות בלוח המחוונים. אירוח עצמי מבטל עמלות לכל אתר ומגבלות שמירת נתונים, ומעניק לכם בעלות מלאה על נתוני המבקרים בכל הנכסים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Rybbit
מעקב ללא קוקיז
עוקב אחר מבקרים ללא קוקיז או טביעות אצבע, ומבטל את הצורך בבאנרי הסכמה תוך שמירה על תאימות ל-GDPR ול-CCPA.
הקלטות סשנים
מקליט ומשחזר סשנים של משתמשים כדי להבין בדיוק איך מבקרים מנווטים באתר שלכם והיכן הם נוטשים.
מעקב אירועים מותאם אישית
לכדו כל אינטראקציה של משתמש באמצעות אירועים מותאמים אישית ומאפייני JSON לצורך ניתוח משפך מפורט ואופטימיזציית המרות.
לוח בקרה בזמן אמת
צפו בספירת מבקרים בזמן אמת, דפים פעילים ועדכוני מדדים מיידיים כדי שתוכלו לעקוב אחר קפיצות תנועה בזמן אמת.
תמיכה בריבוי אתרים
ניהול אנליטיקה למספר אתרים מלוח בקרה אחד, עם בקרות גישה ברמת הארגון לצוותים.
למה להריץ את Rybbit על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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