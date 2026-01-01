התקינו SpacetimeDB בלחיצה אחת.
מסד נתונים רלציוני ושרת יישומים באותה מערכת — לקוחות מתחברים ישירות ומריצים לוגיקת יישום בתוך מסד הנתונים בהשהיה של פחות ממילישנייה.
בחרו תוכנית VPS עבור SpacetimeDB
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SpacetimeDB
SpacetimeDB מבטלת את ערימת ה-backend המסורתית על ידי שילוב מסד נתונים רלציוני ושרת יישומים לתהליך פריסה יחיד. במקום לתחזק שכבת API נפרדת בין הלקוחות לנתונים שלכם, לקוחות מתחברים ישירות ל-SpacetimeDB ומבצעים לוגיקה בצד השרת — הנקראת modules — בתוך מסד הנתונים עצמו. בנויה ב-Rust עם מצב בזיכרון והתמדה באמצעות write-ahead log, היא מספקת זמני תגובה עקביים של פחות ממילישנייה ללא שירותי עזר.
אירוח עצמי של SpacetimeDB על VPS מעניק לכם CPU ו-RAM ייעודיים — מנופי הביצועים העיקריים לארכיטקטורת הזיכרון הפנימי שלה — תוך שמירה על כל נתוני היישום וקוד המודולים בשליטתכם המלאה ללא נעילת ספק.
פיצ'רים עיקריים של SpacetimeDB
אין שכבת API נפרדת
לקוחות מתחברים ישירות למסד הנתונים ומבצעים מודולים בתוכו, ומחליפים שכבה שלמה של שרתי אינטרנט, תורי הודעות ו-APIs בתהליך אחד.
מנויים בזמן אמת
לקוחות נרשמים לשינויים בטבלה ומקבלים סנכרון דלתא אוטומטי באופן מיידי — ללא צורך ב-polling או בשרת WebSocket נפרד.
לוגיקה מבוססת מודולים
כתבו לוגיקת יישומים בצד השרת ב-Rust או ב-C# ופרוסו אותה כמודול מקומפל ישירות לתוך מסד הנתונים לצורך ביצועים מיטביים ואבטחה.
בזיכרון עם שמירה
כל מצב היישום נשמר בזיכרון לקריאות מהירות, בעוד שיומן כתיבה מוקדמת מבטיח שהנתונים שורדים הפעלות מחדש וקריסות ללא הגדרות גיבוי מורכבות.
מוכח בייצור
מפעיל את כל ה-backend של BitCraft Online, משחק מרובה משתתפים רחב היקף שבו כל המצב בזמן אמת מנוהל על ידי מופע יחיד של SpacetimeDB.
למה להריץ את SpacetimeDB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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