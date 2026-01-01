SpacetimeDB מבטלת את ערימת ה-backend המסורתית על ידי שילוב מסד נתונים רלציוני ושרת יישומים לתהליך פריסה יחיד. במקום לתחזק שכבת API נפרדת בין הלקוחות לנתונים שלכם, לקוחות מתחברים ישירות ל-SpacetimeDB ומבצעים לוגיקה בצד השרת — הנקראת modules — בתוך מסד הנתונים עצמו. בנויה ב-Rust עם מצב בזיכרון והתמדה באמצעות write-ahead log, היא מספקת זמני תגובה עקביים של פחות ממילישנייה ללא שירותי עזר.

אירוח עצמי של SpacetimeDB על VPS מעניק לכם CPU ו-RAM ייעודיים — מנופי הביצועים העיקריים לארכיטקטורת הזיכרון הפנימי שלה — תוך שמירה על כל נתוני היישום וקוד המודולים בשליטתכם המלאה ללא נעילת ספק.