עד 69% הנחה עבור SpacetimeDB

התקינו SpacetimeDB בלחיצה אחת.

מסד נתונים רלציוני ושרת יישומים באותה מערכת — לקוחות מתחברים ישירות ומריצים לוגיקת יישום בתוך מסד הנתונים בהשהיה של פחות ממילישנייה.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו SpacetimeDB בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור SpacetimeDB

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם SpacetimeDB

SpacetimeDB מבטלת את ערימת ה-backend המסורתית על ידי שילוב מסד נתונים רלציוני ושרת יישומים לתהליך פריסה יחיד. במקום לתחזק שכבת API נפרדת בין הלקוחות לנתונים שלכם, לקוחות מתחברים ישירות ל-SpacetimeDB ומבצעים לוגיקה בצד השרת — הנקראת modules — בתוך מסד הנתונים עצמו. בנויה ב-Rust עם מצב בזיכרון והתמדה באמצעות write-ahead log, היא מספקת זמני תגובה עקביים של פחות ממילישנייה ללא שירותי עזר.

אירוח עצמי של SpacetimeDB על VPS מעניק לכם CPU ו-RAM ייעודיים — מנופי הביצועים העיקריים לארכיטקטורת הזיכרון הפנימי שלה — תוך שמירה על כל נתוני היישום וקוד המודולים בשליטתכם המלאה ללא נעילת ספק.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של SpacetimeDB

אין שכבת API נפרדת

לקוחות מתחברים ישירות למסד הנתונים ומבצעים מודולים בתוכו, ומחליפים שכבה שלמה של שרתי אינטרנט, תורי הודעות ו-APIs בתהליך אחד.

מנויים בזמן אמת

לקוחות נרשמים לשינויים בטבלה ומקבלים סנכרון דלתא אוטומטי באופן מיידי — ללא צורך ב-polling או בשרת WebSocket נפרד.

לוגיקה מבוססת מודולים

כתבו לוגיקת יישומים בצד השרת ב-Rust או ב-C# ופרוסו אותה כמודול מקומפל ישירות לתוך מסד הנתונים לצורך ביצועים מיטביים ואבטחה.

בזיכרון עם שמירה

כל מצב היישום נשמר בזיכרון לקריאות מהירות, בעוד שיומן כתיבה מוקדמת מבטיח שהנתונים שורדים הפעלות מחדש וקריסות ללא הגדרות גיבוי מורכבות.

מוכח בייצור

מפעיל את כל ה-backend של BitCraft Online, משחק מרובה משתתפים רחב היקף שבו כל המצב בזמן אמת מנוהל על ידי מופע יחיד של SpacetimeDB.

למה להריץ את SpacetimeDB על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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