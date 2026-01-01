התקינו DeepWiki Open בלחיצה אחת.
מחולל ויקי AI בקוד פתוח שהופך כל מאגר GitHub, GitLab, או Bitbucket לאתר תיעוד אינטראקטיבי.
בחרו תוכנית VPS עבור DeepWiki Open
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם DeepWiki Open
DeepWiki Open הוא יישום הניתן לאירוח עצמי של קונספט DeepWiki המקורי, שממיר אוטומטית מאגרי קוד ציבוריים או פרטיים לוויקי יפים, מאורגנים ונוחים לניווט. הוא מנתח את בסיס הקוד שלכם, מייצר הסברים מקיפים על ארכיטקטורה ומודולים, ומציג דיאגרמות אינטראקטיביות המראות כיצד רכיבים מתחברים — ובכך חוסך לצוותים שעות של עבודת תיעוד ידנית.
אירוח עצמי של DeepWiki Open שומר על קוד מקור קנייני, הטמעות ותיעוד שנוצר על תשתית שבשליטתכם. אתם מביאים מפתחות ספק LLM משלכם עבור Google Gemini, OpenAI או OpenRouter, כך שאתם משלמים רק עבור ההסקה שבה אתם משתמשים ונמנעים משליחת מאגרים פרטיים דרך SaaS של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של DeepWiki Open
הפקת ויקי אוטומטית
הפנו אותו לכל מאגר GitHub, GitLab או Bitbucket וקבלו ויקי מובנה ורב-עמודים, מבלי לכתוב שורת תיעוד אחת באופן ידני.
תרשימי ארכיטקטורה חזותיים
דיאגרמות Mermaid נוצרות לצד פרוזה כדי להמחיש זרימת נתונים, קשרי מודולים ונתיבי קריאה, כך שקוראים יוכלו לתפוס את בסיס הקוד מהר יותר.
הביאו LLM משלכם
חברו Google Gemini, OpenAI, OpenRouter, או מודלי Ollama מקומיים כך שאתם שולטים גם באיכות המודל וגם בעלות לטוקן.
תמיכה במאגר פרטי
אמתו באמצעות אסימוני גישה אישיים כדי לנתח מאגרים פרטיים בתשתית שבבעלותכם, תוך שמירה על קוד קנייני מחוץ לשירותי צד שלישי.
תכונת Ask מובנית
שאלו את המאגר המאונדקס בשפה טבעית באמצעות יצירה מוגברת מבוססת שליפה שמבססת תשובות בקוד מקור אמיתי, ולא בניחושים הזויים.
בקרת גישה אופציונלית
הפעילו דרישת קוד אימות כדי לחסום גישה למחולל הוויקי כאשר הוא פועל בדומיין נגיש לציבור.
למה להריץ את DeepWiki Open על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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