DeepWiki Open הוא יישום הניתן לאירוח עצמי של קונספט DeepWiki המקורי, שממיר אוטומטית מאגרי קוד ציבוריים או פרטיים לוויקי יפים, מאורגנים ונוחים לניווט. הוא מנתח את בסיס הקוד שלכם, מייצר הסברים מקיפים על ארכיטקטורה ומודולים, ומציג דיאגרמות אינטראקטיביות המראות כיצד רכיבים מתחברים — ובכך חוסך לצוותים שעות של עבודת תיעוד ידנית.

אירוח עצמי של DeepWiki Open שומר על קוד מקור קנייני, הטמעות ותיעוד שנוצר על תשתית שבשליטתכם. אתם מביאים מפתחות ספק LLM משלכם עבור Google Gemini, OpenAI או OpenRouter, כך שאתם משלמים רק עבור ההסקה שבה אתם משתמשים ונמנעים משליחת מאגרים פרטיים דרך SaaS של צד שלישי.