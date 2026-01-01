התקינו Reitti בלחיצה אחת.
פלטפורמת מעקב מיקום וציר זמן באירוח עצמי ששומרת על היסטוריית התנועה שלכם פרטית כחלופה ל-Google Timeline.
בחרו תוכנית VPS עבור Reitti
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Reitti
Reitti היא אפליקציית מעקב מיקום וציר זמן באירוח עצמי, המספקת לכם חלופה פרטית ל-Google Timeline. ייבאו את ההיסטוריה הקיימת שלכם מייצואים של Google Maps Timeline, קובצי GPX, ו-GeoJSON, או הזינו מיקומים חיים מאפליקציות טלפון כמו OwnTracks ו-GPSLogger כדי לבנות תיעוד רציף של המקומות שבהם הייתם.
Reitti מזהה אוטומטית מקומות ונסיעות משמעותיים, ואז מדמיינת אותם על מפה אינטראקטיבית עם צירי זמן יומיים וסטטיסטיקות תנועה. מכיוון שהכל פועל על השרת שלכם, היסטוריית המיקומים המפורטת שלכם לעולם אינה עוזבת את התשתית שלכם ולעולם אינה נכרית לצרכי פרסום. תבנית זו כוללת מסד נתונים PostGIS עבור שאילתות גיאו-מרחביות, מטמון Redis, ומטמון אריחי מפה מצורף, כך שהמערכת כולה פועלת יחד ישר מהקופסה.
פיצ'רים עיקריים של Reitti
ייבוא רב-מקורות
ייבאו היסטוריה מייצוא ציר הזמן של מפות Google, קובצי GPX ו-GeoJSON, או הזרמו נתונים חיים מ-OwnTracks ו-GPSLogger.
זיהוי מיקום אוטומטי
Reitti מנתחת את הנקודות הגולמיות שלכם לזיהוי מקומות משמעותיים ומיקומים שביקרתם בהם ללא תיוג ידני.
תובנות טיולים ונסיעות
תנועות מקובצות לנסיעות עם מרחקים, משכים ואמצעי תחבורה, כך שציר הזמן שלכם ייראה כמו יומן.
ציר זמן של מפה אינטראקטיבית
עיינו בכל יום במפה אינטראקטיבית עם מסלולים, תחנות וציר זמן כרונולוגי של הפעילות שלכם.
פרטיות באחסון עצמי
כל נתוני המיקום נשארים במסד הנתונים PostGIS שלכם, אף פעם לא משותפים עם Google או משמשים לפרסום.
למה להריץ את Reitti על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.