Reitti היא אפליקציית מעקב מיקום וציר זמן באירוח עצמי, המספקת לכם חלופה פרטית ל-Google Timeline. ייבאו את ההיסטוריה הקיימת שלכם מייצואים של Google Maps Timeline, קובצי GPX, ו-GeoJSON, או הזינו מיקומים חיים מאפליקציות טלפון כמו OwnTracks ו-GPSLogger כדי לבנות תיעוד רציף של המקומות שבהם הייתם.

Reitti מזהה אוטומטית מקומות ונסיעות משמעותיים, ואז מדמיינת אותם על מפה אינטראקטיבית עם צירי זמן יומיים וסטטיסטיקות תנועה. מכיוון שהכל פועל על השרת שלכם, היסטוריית המיקומים המפורטת שלכם לעולם אינה עוזבת את התשתית שלכם ולעולם אינה נכרית לצרכי פרסום. תבנית זו כוללת מסד נתונים PostGIS עבור שאילתות גיאו-מרחביות, מטמון Redis, ומטמון אריחי מפה מצורף, כך שהמערכת כולה פועלת יחד ישר מהקופסה.