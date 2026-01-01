התקינו Cross-seed בלחיצה אחת.
כלי הצלבה אוטומטי שמוצא טורנטים תואמים בין טראקרים פרטיים כדי למקסם את יחס הסיד שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Cross-seed
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Cross-seed
Cross-seed הוא כלי אוטומציה בקוד פתוח שנועד לעזור למשתמשי טורנט למצוא ולהוסיף קרוס-סידים — טורנטים הקיימים במספר טראקרים פרטיים אך חולקים קבצים זהים. על ידי השוואת ההורדות הקיימות שלכם מול אינדקסרים כמו Prowlarr או Jackett, הוא מזהה מהדורות תואמות ומוסיף אותן ללקוח הטורנט שלכם באופן אוטומטי, ומאפשר לכם לבצע סיד (seed) בטראקרים נוספים ללא הורדה מחדש של נתונים כלשהם.
הפעלת Cross-seed על VPS מבטיחה פעולה רציפה 24/7, סורקת אחר הזדמנויות קרוס-סיד חדשות בכל עת שהן מתעוררות. הוא משתלב עם לקוחות טורנט פופולריים, כולל qBittorrent, Deluge ו-rTorrent, ותומך בהתאמה מבוססת נתונים שעובדת גם כאשר שמות המהדורות שונים בין טראקרים.
פיצ'רים עיקריים של Cross-seed
זריעה צולבת אוטומטית
סורק את ההורדות הקיימות שלכם ומוצא טורנטים תואמים באתרי מעקב אחרים כדי שתוכלו לשתף יותר מבלי להוריד שום דבר נוסף.
תמיכה בריבוי מעקבים
מתחבר ל-Prowlarr או ל-Jackett כדי לחפש בעשרות טראקרים פרטיים וציבוריים במקביל מתצורה אחת.
שילוב לקוח טורנט
עובד באופן מובנה עם qBittorrent, Deluge, Transmission, ו-rTorrent כדי להזריק טורנטים מסוג cross-seed ישירות ללקוח שלכם.
התאמה מבוססת נתונים
מתאים טורנטים לפי תוכן וגודל הקובץ במקום רק לפי שמות, ותופס קרוס-סידים גם כאשר כותרות ההפצה שונות בין טראקרים.
מצב Daemon
פועל כשירות רקע קבוע שמנטר הורדות חדשות ומוצא באופן אוטומטי הזדמנויות ל-cross-seeding בזמן אמת.
למה להריץ את Cross-seed על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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