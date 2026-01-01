Cross-seed הוא כלי אוטומציה בקוד פתוח שנועד לעזור למשתמשי טורנט למצוא ולהוסיף קרוס-סידים — טורנטים הקיימים במספר טראקרים פרטיים אך חולקים קבצים זהים. על ידי השוואת ההורדות הקיימות שלכם מול אינדקסרים כמו Prowlarr או Jackett, הוא מזהה מהדורות תואמות ומוסיף אותן ללקוח הטורנט שלכם באופן אוטומטי, ומאפשר לכם לבצע סיד (seed) בטראקרים נוספים ללא הורדה מחדש של נתונים כלשהם.

הפעלת Cross-seed על VPS מבטיחה פעולה רציפה 24/7, סורקת אחר הזדמנויות קרוס-סיד חדשות בכל עת שהן מתעוררות. הוא משתלב עם לקוחות טורנט פופולריים, כולל qBittorrent, Deluge ו-rTorrent, ותומך בהתאמה מבוססת נתונים שעובדת גם כאשר שמות המהדורות שונים בין טראקרים.