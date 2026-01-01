התקינו Odoo בלחיצה אחת.
חבילת ERP ו-CRM בקוד פתוח המכסה מכירות, הנהלת חשבונות, מלאי, מסחר אלקטרוני ועוד בפלטפורמה אחת משולבת.
בחרו תוכנית VPS עבור Odoo
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Odoo
Odoo היא חבילת ניהול עסקית מקיפה בקוד פתוח המשמשת למעלה מ-10 מיליון משתמשים ב-120 מדינות. העיצוב המודולרי שלה מאפשר לך להתחיל עם היישומים שאתה צריך — CRM, הנהלת חשבונות, ניהול מלאי, מסחר אלקטרוני או ניהול פרויקטים — ולהתרחב ככל שהעסק שלך גדל, הכל מממשק אחיד אחד.
אירוח עצמי של Odoo על ה-VPS שלך מבטל עלויות מנוי לפי משתמש, שומר את כל הנתונים העסקיים שלך בשליטתך, ומעניק לך את החופש להתקין מודולים ואינטגרציות מותאמים אישית ללא הגבלות. תבנית זו כוללת PostgreSQL לאחסון נתונים אמין.
פיצ'רים עיקריים של Odoo
CRM ומכירות משולבים
עקבו אחר לידים, נהלו תהליכי מכירה ובצעו אוטומציה למעקבים ב-CRM שמתחבר ישירות לחיוב ולמלאי.
מסחר אלקטרוני מובנה
השיקו חנות אונליין עם בונה אתרים בגרירה-ושחרור, קטלוג מוצרים ו-אינטגרציות של שערי תשלום.
חשבונאות ו-חיוב
טיפול בחשבוניות מרובות מטבעות, ציות לתקנות מס והתאמת בנקים ללא כלי הנהלת חשבונות נפרד.
מלאי וייצור
נהלו מלאי במספר מחסנים, הפעילו תהליכי עבודה של MRP, ועקבו אחר ייצור עם תמיכה בסריקת ברקוד.
חנות אפליקציות מודולרית
בחרו מתוך למעלה מ-30,000 מודולים של צד שלישי כדי להרחיב את Odoo עם תהליכי עבודה ואינטגרציות ספציפיים לתעשייה.
למה להריץ את Odoo על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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