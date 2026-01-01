Odoo היא חבילת ניהול עסקית מקיפה בקוד פתוח המשמשת למעלה מ-10 מיליון משתמשים ב-120 מדינות. העיצוב המודולרי שלה מאפשר לך להתחיל עם היישומים שאתה צריך — CRM, הנהלת חשבונות, ניהול מלאי, מסחר אלקטרוני או ניהול פרויקטים — ולהתרחב ככל שהעסק שלך גדל, הכל מממשק אחיד אחד.

אירוח עצמי של Odoo על ה-VPS שלך מבטל עלויות מנוי לפי משתמש, שומר את כל הנתונים העסקיים שלך בשליטתך, ומעניק לך את החופש להתקין מודולים ואינטגרציות מותאמים אישית ללא הגבלות. תבנית זו כוללת PostgreSQL לאחסון נתונים אמין.