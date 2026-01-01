DenoKV היא מסד נתונים מודרני מסוג מפתח-ערך שנבנה על ידי יוצרי Deno, המציעה אחסון עקבי וחזק עם אחריות טרנזקציות ACID ו-API מקורי של JavaScript המשתלב באופן טבעי ביישומי Deno. היא תומכת בפעולות אטומיות, אינדקסים משניים, ניהול גרסאות אוטומטי, וטיפול יעיל הן במטא-דאטה קטן והן באובייקטים בינאריים גדולים — כולם מגובים על ידי מנוע אחסון SQLite לעמידות אמינה.

אירוח עצמי של DenoKV על ה-VPS שלכם מעניק לכם ביצועים ועלויות צפויים בהשוואה לשירותי מסדי נתונים מנוהלים, שליטה מלאה על שכבת הנתונים שלכם, ואימות מבוסס אסימונים לאבטחת גישה. היא מהווה את אחסון הגיבוי האידיאלי עבור יישומי Deno שזקוקים לאחסון מפתח-ערך אמין ללא נעילת ספק או תמחור ענן משתנה.