הטמיעו DenoKV בהתקנה בלחיצה אחת.
מסד נתונים מסוג מפתח-ערך בעל עקביות חזקה, שנבנה על ידי צוות Deno, עם טרנזקציות ACID ו-API מקורי של JavaScript.
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מה אפשר לבנות עם DenoKV
DenoKV היא מסד נתונים מודרני מסוג מפתח-ערך שנבנה על ידי יוצרי Deno, המציעה אחסון עקבי וחזק עם אחריות טרנזקציות ACID ו-API מקורי של JavaScript המשתלב באופן טבעי ביישומי Deno. היא תומכת בפעולות אטומיות, אינדקסים משניים, ניהול גרסאות אוטומטי, וטיפול יעיל הן במטא-דאטה קטן והן באובייקטים בינאריים גדולים — כולם מגובים על ידי מנוע אחסון SQLite לעמידות אמינה.
אירוח עצמי של DenoKV על ה-VPS שלכם מעניק לכם ביצועים ועלויות צפויים בהשוואה לשירותי מסדי נתונים מנוהלים, שליטה מלאה על שכבת הנתונים שלכם, ואימות מבוסס אסימונים לאבטחת גישה. היא מהווה את אחסון הגיבוי האידיאלי עבור יישומי Deno שזקוקים לאחסון מפתח-ערך אמין ללא נעילת ספק או תמחור ענן משתנה.
פיצ'רים עיקריים של DenoKV
ACID טרנזקציות
מבטיח אטומיות, עקביות, בידוד ועמידות לכל הפעולות, מה שהופך אותו לבטוח לאחסון מצב יישום קריטי.
API מובנה ב-JavaScript
תוכנן במיוחד עבור Deno עם API אסינכרוני אידיומטי שמשתלב באופן טבעי ביישומי Deno קיימים ובפרויקטי Deno Deploy.
פעולות אטומיות רב-מפתחות
בצעו פעולות קריאה-שינוי-כתיבה מותנות על פני מספר מפתחות בטרנזקציה אטומית אחת, המאפשרת ניהול מצב נטול תנאי מירוץ.
אינדקסים משניים
הגדירו אינדקסים משניים על הנתונים שלכם כדי לאפשר חיפושים יעילים מעבר למפתח הראשי ללא תשתית שאילתות חיצונית.
אבטחה מבוססת אסימונים
מאבטח את כל הגישה למסדי הנתונים באמצעות אסימון גישה שנוצר, ומונע חיבורים בלתי מורשים למאגר מפתח-ערך.
למה להריץ את DenoKV על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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