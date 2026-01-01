NoteDiscovery היא אפליקציית רישום הערות ובסיס ידע קלה, באירוח עצמי, המאחסנת את כל התוכן כקובצי markdown רגילים על הדיסק — ללא מסד נתונים, ללא שירותים חיצוניים, ללא תלות בספק. העורך תומך בתצוגה מקדימה חיה, מתמטיקת LaTeX, דיאגרמות Mermaid, בלוקי קוד עם הדגשת תחביר ושמירה אוטומטית. תצוגת גרף אינטראקטיבית ממחישה קשרים בין הערות באמצעות קישורי ויקי, ופאנל קישורים נכנסים מציג אילו הערות מפנות להערה הנוכחית — זרימת העבודה של חשיבה מקושרת שהופכת כלים כמו Obsidian לפופולריים, זמינה במלואה בשרת שלכם.

שרת MCP (Model Context Protocol) מובנה מאפשר למסייעי AI כמו Claude ו-Cursor לשלוף ולעדכן את ההערות שלכם ישירות, מה שהופך את NoteDiscovery לאחת מאפליקציות ההערות הבודדות באירוח עצמי עם שילוב סוכן AI מובנה מהקופסה.