פרוסו NoteDiscovery בהתקנה בלחיצה אחת.
בסיס ידע Markdown באירוח עצמי עם תצוגת גרף, קישורים נכנסים ושילוב AI מובנה באמצעות MCP.
בחרו תוכנית VPS עבור NoteDiscovery
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם NoteDiscovery
NoteDiscovery היא אפליקציית רישום הערות ובסיס ידע קלה, באירוח עצמי, המאחסנת את כל התוכן כקובצי markdown רגילים על הדיסק — ללא מסד נתונים, ללא שירותים חיצוניים, ללא תלות בספק. העורך תומך בתצוגה מקדימה חיה, מתמטיקת LaTeX, דיאגרמות Mermaid, בלוקי קוד עם הדגשת תחביר ושמירה אוטומטית. תצוגת גרף אינטראקטיבית ממחישה קשרים בין הערות באמצעות קישורי ויקי, ופאנל קישורים נכנסים מציג אילו הערות מפנות להערה הנוכחית — זרימת העבודה של חשיבה מקושרת שהופכת כלים כמו Obsidian לפופולריים, זמינה במלואה בשרת שלכם.
שרת MCP (Model Context Protocol) מובנה מאפשר למסייעי AI כמו Claude ו-Cursor לשלוף ולעדכן את ההערות שלכם ישירות, מה שהופך את NoteDiscovery לאחת מאפליקציות ההערות הבודדות באירוח עצמי עם שילוב סוכן AI מובנה מהקופסה.
פיצ'רים עיקריים של NoteDiscovery
תצוגת גרף וקישורים נכנסים
הציגו חזותית קשרים בין הערות כגרף אינטראקטיבי וצפו אילו הערות מפנות להערה הנוכחית — מה שמקל על ניווט בבסיס ידע הולך וגדל.
שרת MCP מובנה
תמיכה בפרוטוקול Native Model Context מאפשרת לעוזרי AI כמו Claude ו-Cursor לקרוא ולכתוב את ההערות שלכם ישירות, ללא תוספים או הגדרות נוספות.
עורך markdown עשיר
תצוגה מקדימה חיה, רינדור מתמטי של LaTeX, דיאגרמות Mermaid, הדגשת תחביר עבור 50+ שפות, ועריכה בחלונית מפוצלת בממשק יחיד מבוסס דפדפן.
שיתוף רשומות ציבוריות
צרו כתובת URL ניתנת לשיתוף, מוגנת באמצעות אסימון, עם קוד QR לכל פתק, כך שתוכלו לשתף דפים בודדים מבלי לחשוף את כל בסיס הידע.
תמיכה בציור ובמדיה
הטמיעו תמונות, אודיו, וידאו וקובצי PDF עם תצוגה מקדימה מוטבעת, וצרו סקיצות בתוך האפליקציה הנשמרות כקובצי PNG לצד הערות ה-markdown שלכם.
למה להריץ את NoteDiscovery על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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