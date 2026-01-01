Nango היא שכבת תשתית בקוד פתוח לחיבור ל-APIs חיצוניים. במקום לכתוב זרימות OAuth מותאמות אישית, לוגיקת רענון אסימונים וטיפול במגבלות קצב לכל שירות, Nango מנהלת את הכל באמצעות בקאנד מאוחד אחד. מפתחים מגדירים אינטגרציות פעם אחת וניגשים לכל שירות נתמך דרך פרוקסי שקוף של Nango — עם תמיכה מובנית ביותר מ-300 APIs, כולל Salesforce, GitHub, Slack, Stripe ו-Notion.

אירוח עצמי של Nango על גבי VPS משלכם שומר את הרשאות ה-OAuth ואסימוני ה-API של הלקוחות שלכם על תשתית שאתם שולטים בה. אף שירות צד שלישי לעולם אינו מטפל בפרטי ההתחברות של המשתמשים שלכם — הכל מוצפן במנוחה עם מפתח שבבעלותכם ומאוחסן במסד נתונים PostgreSQL הפועל לצד השרת.