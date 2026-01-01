פרסו Nango בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח שמנהלת OAuth, רענון אסימונים וקישוריות API עבור 300+ אינטגרציות צד שלישי.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Nango
Nango היא שכבת תשתית בקוד פתוח לחיבור ל-APIs חיצוניים. במקום לכתוב זרימות OAuth מותאמות אישית, לוגיקת רענון אסימונים וטיפול במגבלות קצב לכל שירות, Nango מנהלת את הכל באמצעות בקאנד מאוחד אחד. מפתחים מגדירים אינטגרציות פעם אחת וניגשים לכל שירות נתמך דרך פרוקסי שקוף של Nango — עם תמיכה מובנית ביותר מ-300 APIs, כולל Salesforce, GitHub, Slack, Stripe ו-Notion.
אירוח עצמי של Nango על גבי VPS משלכם שומר את הרשאות ה-OAuth ואסימוני ה-API של הלקוחות שלכם על תשתית שאתם שולטים בה. אף שירות צד שלישי לעולם אינו מטפל בפרטי ההתחברות של המשתמשים שלכם — הכל מוצפן במנוחה עם מפתח שבבעלותכם ומאוחסן במסד נתונים PostgreSQL הפועל לצד השרת.
פיצ'רים עיקריים של Nango
תהליכי OAuth מאוחדים
Nango מטפלת ביצירת כתובות URL להרשאה, החלפת אסימונים ועיבוד קריאות חוזרות עבור למעלה מ-300 ממשקי API, ובכך מבטלת את הצורך בקוד אימות מותאם אישית לכל אינטגרציה.
רענון טוקן אוטומטי
אסימוני גישה מתרעננים בשקט לפני פקיעת התוקף, כך שהאינטגרציות שלכם לעולם לא ייכשלו באמצע סשן עקב אישורי גישה לא עדכניים.
UI חיבור ניתן להטמעה
מסך הסכמה של OAuth מובנה מראש ומותאם אישית מאפשר למשתמשים שלכם לאשר חשבונות צד שלישי מתוך האפליקציה שלכם באמצעות זרימת משתמש יחידה.
פרוקסי API שקוף
נתבו קריאות API דרך Nango כדי לקבל ניסיונות חוזרים אוטומטיים, השהיה עקב הגבלת קצב, ותגובות שגיאה מנורמלות ללא תוכנת ביניים (middleware) לכל API בנפרד.
נורמליזציה של Webhook
קבלו, אמתו והעבירו webhooks מכל ספק מחובר דרך נקודת קצה אחת לקליטה עם טיפול אחיד במטען הייעודי.
אחסון פרטי גישה מוצפן
כל אסימוני OAuth ומפתחות API מוצפנים במנוחה באמצעות מפתח משלכם ונשמרים באופן בלעדי במסד הנתונים PostgreSQL באירוח עצמי.
למה להריץ את Nango על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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