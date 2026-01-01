התקינו ZNC בלחיצה אחת.
IRC bouncer פעיל תמיד שמשאיר אתכם מחוברים לרשתות IRC 24 שעות ביממה ומשחזר הודעות שהוחמצו.
בחרו תוכנית VPS עבור ZNC
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ZNC
ZNC הוא בונסר IRC מתקדם (הנקרא גם BNC) שמקיים חיבור קבוע לרשתות IRC מטעמכם. הוא מתעד הודעות כשאתם לא מחוברים, מנגן אותן מחדש כשאתם מתחברים מחדש, ומאפשר לכם להתחבר ממספר לקוחות IRC לאותה זהות בו-זמנית. לאחר למעלה מ-15 שנות פיתוח, ZNC נשאר הסטנדרט בפועל עבור בונסרי IRC באירוח עצמי.
אירוח עצמי של ZNC על VPS מעניק לכם נוכחות IRC יציבה ותמידית, עם היסטוריית הודעות מלאה, תוספים מודולריים להתראות, תיעוד וזיהוי, בתוספת ממשק ניהול ווב להוספת רשתות והגדרת ערוצים מבלי לגעת בקובצי הגדרות.
פיצ'רים עיקריים של ZNC
נוכחות IRC פועלת-תמיד
נשאר מחובר לכל רשת שאליה אתם מצטרפים כדי שלא תפספסו הודעות או תאבדו רישומי כינויים במהלך השבתת שולחן העבודה.
הפעלה חוזרת מרובת לקוחות
התחברו משולחן עבודה, נייד ולקוחות אינטרנט בו-זמנית — ZNC מפעיל מחדש הודעות שהוחמצו ושומר על סנכרון כל לקוח.
מערכת תוספים מודולרית
מודולים מובנים עבור רישום יומן, אימות NickServ, fail2ban, מחזור ערוצים, התראות דחיפה, ועוד עשרות.
ממשק ניהול אתרים
נהלו משתמשים, רשתות, ערוצים ו-מודולים מתוך דפדפן — אין צורך לערוך הגדרות ידנית או להשתמש בפקודות בוט IRC.
תמיכה בריבוי משתמשים
חשבונות לכל משתמש עם רשתות מבודדות והגדרות מודולים מאפשרים למשקי בית או לצוותים לשתף מופע ZNC אחד על פני זהויות IRC נפרדות.
למה להריץ את ZNC על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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