ZNC הוא בונסר IRC מתקדם (הנקרא גם BNC) שמקיים חיבור קבוע לרשתות IRC מטעמכם. הוא מתעד הודעות כשאתם לא מחוברים, מנגן אותן מחדש כשאתם מתחברים מחדש, ומאפשר לכם להתחבר ממספר לקוחות IRC לאותה זהות בו-זמנית. לאחר למעלה מ-15 שנות פיתוח, ZNC נשאר הסטנדרט בפועל עבור בונסרי IRC באירוח עצמי.

אירוח עצמי של ZNC על VPS מעניק לכם נוכחות IRC יציבה ותמידית, עם היסטוריית הודעות מלאה, תוספים מודולריים להתראות, תיעוד וזיהוי, בתוספת ממשק ניהול ווב להוספת רשתות והגדרת ערוצים מבלי לגעת בקובצי הגדרות.