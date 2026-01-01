TrailBase היא חלופה ל-Firebase בקובץ הפעלה יחיד, עם זמן תגובה של תת-מילישנייה, הבנויה על Rust, SQLite ו-Wasmtime. היא אורזת ממשקי API בטוחים מבחינת טיפוסים (type-safe) מסוג REST ובזמן אמת, אימות מבוסס JWT עם ספקי OAuth2, סביבת ריצה מובנית של WebAssembly ללוגיקת שרת מותאמת אישית, ודאשבורד ניהול מלוטש לקובץ בינארי אחד — כך ש-backend שלם פועל כתהליך יחיד ללא צורך במסד נתונים חיצוני לתפעול.

אירוח עצמי של TrailBase ב-VPS משלכם שומר רשומות משתמשים, נתוני יישומים ואסימוני אימות תחת שליטתכם המלאה, מבטל תמחור BaaS לפי בקשה, ומעניק לכם זמן השהיה צפוי הודות לאחסון SQLite מקומי. ערכות SDK ללקוח עבור TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin ו-C# מקלות על השילוב עם יישומי אינטרנט ומובייל.