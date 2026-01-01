פרוסו את TrailBase בהתקנה בלחיצה אחת.
חלופת Firebase בקוד פתוח עם ממשקי API בטוחים מבחינת טיפוסים, מנויים בזמן אמת, אימות וממשק ניהול, בקובץ הפעלה יחיד.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם TrailBase
TrailBase היא חלופה ל-Firebase בקובץ הפעלה יחיד, עם זמן תגובה של תת-מילישנייה, הבנויה על Rust, SQLite ו-Wasmtime. היא אורזת ממשקי API בטוחים מבחינת טיפוסים (type-safe) מסוג REST ובזמן אמת, אימות מבוסס JWT עם ספקי OAuth2, סביבת ריצה מובנית של WebAssembly ללוגיקת שרת מותאמת אישית, ודאשבורד ניהול מלוטש לקובץ בינארי אחד — כך ש-backend שלם פועל כתהליך יחיד ללא צורך במסד נתונים חיצוני לתפעול.
אירוח עצמי של TrailBase ב-VPS משלכם שומר רשומות משתמשים, נתוני יישומים ואסימוני אימות תחת שליטתכם המלאה, מבטל תמחור BaaS לפי בקשה, ומעניק לכם זמן השהיה צפוי הודות לאחסון SQLite מקומי. ערכות SDK ללקוח עבור TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin ו-C# מקלות על השילוב עם יישומי אינטרנט ומובייל.
פיצ'רים עיקריים של TrailBase
APIs בטוחים טיפוסים
הגדירו אוספים בממשק הניהול ו-TrailBase מייצרת אוטומטית נקודות קצה REST בטוחות-טיפוס עם סכמת JSON, ובכך מבטלת קוד CRUD שביר שנכתב ידנית.
מנויים בזמן אמת
ממשקי API בזמן אמת מבוססי Push מאפשרים ללקוחות להירשם לשינויים בנתונים ולהישאר מסונכרנים ללא צורך בסקר, אידיאלי עבור אפליקציות שיתופיות ומתעדכנות בזמן אמת.
סביבת ריצה של WebAssembly
הריצו לוגיקה מותאמת אישית בצד השרת, הכתובה ב-JavaScript, Rust או Go, כרכיבי WASM מבודדים, ללא צורך בבנייה מחדש או הפעלה מחדש של השרת.
אימות מובנה
הרשמה באמצעות אימייל/סיסמה בתוספת ספקי OAuth2 כמו Google ו-Discord פועלים באופן מיידי באמצעות JWT ו-refresh tokens — אין צורך בשירות זהויות נפרד.
לוח בקרה של מנהל מערכת
ממשק משתמש אינטרנטי מובנה מאפשר לכם לנהל טבלאות, לדפדף ברשומות, להגדיר אימות ולבדוק יומנים מבלי לכתוב שאילתות SQL או קריאות REST באופן ידני.
בינארי יחיד על SQLite
הכל רץ מקובץ הפעלה אחד של Rust המגובה על ידי SQLite, כך שהפריסות נשארות פשוטות והשאילתות נשארות מהירות ללא שרת מסד נתונים נפרד.
למה להריץ את TrailBase על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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